lunedì, Settembre 15, 2025
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aree interne, Abruzzo Insieme: La Giunta Marsilio abbandona i borghi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:–  “Altro che rilancio delle aree interne: Marsilio le ha trasformate in uno spot elettorale – La verità è che la Legge Regionale 32/2021, pensata per contrastare lo spopolamento dei comuni montani, è rimasta senza un euro – Una scatola vuota, utile solo per i titoli di giornale”. A dichiararlo sono i consiglieri regionali Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna del gruppo Abruzzo Insieme, dopo la Commissione Vigilanza dell’11 settembre, dove è emerso in modo inequivocabile il mancato rifinanziamento della L.R. 32/2021. “Questo Governo regionale – proseguono – ha dimostrato di avere zero sensibilità verso uno dei problemi più gravi dell’Abruzzo: lo spopolamento delle aree interne – Basta guardare le priorità di spesa: invece di sostenere chi vive nei nostri borghi, si finanziano sponsorizzazioni sportive per club di calcio (“Napoli Calcio”) o grandi manifestazioni culturali di città costiere / eventi di richiamo esterno – Tutto utile, ma non urgente quanto tenere in vita interi paesi”. Secondo Cavallari e Menna, “il fallimento della L.R. 32/2021 sta tutto nei numeri: nessun rifinanziamento, nessun intervento strutturale, nessun sostegno concreto – Chi sceglie di restare in montagna affronta ogni giorno difficoltà enormi, spesso senza servizi essenziali – Sanità, trasporti, scuole: tutto viene ridotto o tagliato – E il governo regionale? Tace, o peggio ancora, gira lo sguardo dall’altra parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. E i dati parlano chiaro – riporta testualmente l’articolo online. Secondo l’Ufficio Statistica della Regione Abruzzo su fonte ISTAT: Rosello ha perso il 25% della popolazione in soli cinque anni (2019‑2024), Pietracamela segna un calo del ‑16,8%, Cansano del ‑14,6%. “Davanti a questi numeri, serve un cambio di rotta radicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Altro che fumo negli occhi: servono investimenti veri, servizi reali, scelte coraggiose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Marsilio si assuma le sue responsabilità: è finito il tempo degli spot, è il momento dei fatti”, concludono i Consiglieri di Abruzzo Insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

