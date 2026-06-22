Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aree interne, Pietrucci-Di Marco: la Regione finanzi la legge sulle Pro Loco. Basta slogan

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 giugno 2026 – 18:58- “Da anni sentiamo parlare di strategie per il rilancio delle aree interne, di valorizzazione dei borghi, di turismo esperienziale e di contrasto allo spopolamento – Convegni, tavoli, conferenze e annunci si susseguono senza sosta – si apprende dal portale web ufficiale. Poi però, quando si tratta di sostenere concretamente chi ogni giorno tiene vive le comunità locali, la Regione Abruzzo sceglie di voltarsi dall’altra parte”. Lo dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci e Antonio Di Marco, intervenendo sulla denuncia dell’UNPLI Abruzzo relativa al mancato rifinanziamento della Legge Regionale n. 9 del 2018. “Parliamo di una norma che prevedeva risorse per il funzionamento e il supporto alle Pro Loco abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Risorse modeste, appena 40 mila euro, ma fondamentali per garantire i servizi di consulenza e assistenza alle 280 Pro Loco della regione, chiamate oggi a confrontarsi con adempimenti burocratici sempre più complessi – Eppure queste somme sono scomparse dai bilanci regionali del 2024 e del 2025”. “È una scelta incomprensibile e profondamente sbagliata – si legge sul sito web ufficiale. Le Pro Loco rappresentano uno dei più importanti presìdi sociali, culturali e turistici dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Solo nell’ultimo anno hanno organizzato oltre 2.000 eventi e più di 4.000 giornate di attività, mobilitando migliaia di volontari e generando un indotto economico stimato in circa 9 milioni di euro – Ma soprattutto tengono accese le luci dei nostri paesi, custodiscono tradizioni, promuovono il territorio e spesso suppliscono alle carenze di servizi nei piccoli comuni”. “Per questo chiediamo al sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario e all’intera Giunta regionale di assumere un impegno preciso: rifinanziare immediatamente la Legge regionale 9 del 2018 e ripristinare le risorse necessarie a garantire il supporto alle Pro Loco abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Sarebbe un segnale concreto verso chi opera quotidianamente nei territori, molto più utile di tanti proclami sulle aree interne”. “Se davvero la Regione considera le aree interne una priorità, lo dimostri con i fatti – Non si può continuare a parlare di rinascita dei territori e contemporaneamente togliere risorse a una delle reti associative che più contribuisce a mantenerli vivi – precisa il comunicato. Le Pro Loco non chiedono privilegi, ma strumenti minimi per continuare a svolgere una funzione essenziale per l’Abruzzo”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it