Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aree interne,D’Addazio: da limiti a opportunità

– ‘Tante realtà in un’unica Europa’ è il tema dell’infoday sulla programmazione europea 2021-2027 che si è svolto ieri nei locali del Comune di Bolognano, organizzato da ‘Europe direct Maiella’ e a cui ha preso parte il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’addazio, oltre al sindaco Guido Di Bartolomeo e ai tecnici del settore, tra cui la responsabile dell’organismo organizzatore, Gabriella Spina – si legge sul sito web ufficiale. “Il panorama degli interventi pubblici rivolti alle aree montane e a quelle interne risulta ampio e variegato – ha dichiarato D’Addazio nel suo intervento – e caratterizzato da ben note criticità e da una evoluzione segnata da una mancanza di continuità, ma anche da esperienze positive, dalle quali trarre insegnamento – Oggi sul banco delle proposte, specie su input comunitario, assumono particolare rilievo – ha evidenziato – le strategie di sviluppo territoriale integrato, con l’obiettivo di abbattere le disuguaglianze tra i territori concentrate nei luoghi dove mancano le opportunità. Ecco, i limiti vanno trasformati in opportunità: le aree non urbane devono perseguire percorsi che li rendano più attrattivi e il capitale rurale, la tradizione artigiana e le storiche pratiche agro-silvo-pastorali, sono solo alcuni dei punti di forza su cui le zone montane possono contare, oltre al fatto che in questi luoghi si gioca il futuro della biodiversità. La sala gremita testimonia l’interesse di pubblici amministratori, associazioni di categoria e professionisti a conoscere ed approfondire tutti gli strumenti a disposizione nel panorama della programmazione europea”. “La materia va fatta nostra – ha rimarcato il sindaco di Bolognano – nell’ ottica di una crescita ad ampio raggio dei nostri preziosi territori – precisa il comunicato. La valorizzazione e la protezione dell’inestimabile patrimonio delle zone di montagna sono di vitale importanza per garantire la diversità culturale dell’Europa – Alle comunità locali deve essere fornito un sostegno sempre maggiore sia in termini di formazione che di assistenza specialistica, affinché siano in grado di predisporre progetti meritevoli di finanziabilità e utili al territorio – recita il testo pubblicato online. Dunque, ben vengano iniziative come quella odierna che ha apportato un valore aggiunto al livello di conoscenza finora acquisito, e che si affiancano all’importante attività svolta in questi mesi dalla Regione Abruzzo”, ha concluso – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

