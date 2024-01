Consiglio Regionale d’Abruzzo. Artigianato, Pepe: “Bloccato un mio emendamento”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Da mesi denuncio le gravi difficoltà in cui versa l’artigianato abruzzese e a maggio una mia Interpellanza aveva permesso, proprio in Consiglio regionale, un’ampia discussione sul tema – Leggendo i dati INPS appare chiaro che la nostra regione è la più colpita da una crisi che ogni anno fa perdere titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane” dichiara il consigliere regionale PD Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Pochi giorni fa, in occasione dell’approvazione del bilancio regionale, ho proposto un emendamento per rifinanziare, con 1 milione di euro, il progetto “Bottega Scuola”, importante strumento per investire sulla formazione professionale delle giovani generazioni favorendo l’incontro tra lavoratori e imprese – si apprende dalla nota stampa. La maggioranza di centro destra di Marsilio ha deciso di bocciare il mio emendamento e cosa ancora più grave, di non prevedere nessun altro strumento e risorsa risolutiva in bilancio per il settore dell’artigianato” aggiunge il Consigliere Dem. “Marsilio e questo governo regionale confermano, ancora una volta, incapacità e indifferenza nei confronti di settori strategici per i nostri territori – Per l’ennesima volta si perde una buona occasione per dare risposte concrete ai cittadini” conclude Pepe – (com/red)

