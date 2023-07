Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asili nido privati, Blasioli: riapertura a rischio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Nel mese di agosto dello scorso anno, la Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di Scia da presentare agli uffici comunali per ottenere l’autorizzazione necessaria all’apertura e all’ampliamento di un asilo nido, oltre che per il rinnovo della suddetta autorizzazione – si apprende dalla nota stampa. Una scelta effettuata senza alcun coinvolgimento preventivo delle associazioni di categoria rappresentative degli operatori e soprattutto senza che le stesse fossero successivamente informate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra l’altro, rispetto a quella precedentemente in vigore, la modulistica ha subito alcune modifiche – si apprende dalla nota stampa. Diversamente dalla modulistica presentata all’atto dell’apertura delle strutture, per quanto riguarda le richieste di rinnovo dell’autorizzazione, per gli operatori è diventato infatti obbligatorio produrre una dichiarazione di conformità alla normativa sismica vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un adempimento, come detto, non previsto nell’ambito della documentazione presentata in sede di apertura e delle successive autorizzazioni – Tale dichiarazione risulta, tra l’altro, molto difficile da redigere in un tempo compatibile con quello dell’avvio dell’anno educativo 2023/2024. Nel corso della Commissione Consiliare “Controllo e Garanzia” del Comune di Pescara, tenuta nella giornata di ieri dal Presidente Piero Giampietro, nell’ambito del confronto tra gli uffici comunali addetti al rilascio delle autorizzazioni e gli operatori, rappresentati anche dall’associazione di categoria Finesi, è emersa tutta la preoccupazione di questi ultimi di non riuscire a produrre in tempi utili la documentazione necessaria – si legge sul sito web ufficiale. Una preoccupazione che investe tutti gli operatori abruzzesi, e che è maggiore per quelli che hanno l’autorizzazione appena scaduta o per i quali la stessa è prossima alla scadenza – Per questo motivo, con una lettera indirizzata al Presidente Marsilio e all’Assessore all’Istruzione Quaresimale, ho chiesto in tempi brevi la convocazione di una riunione in Regione in merito alla problematica insorta, cui dovranno partecipare anche le rappresentanze degli operatori – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo dovrà essere quello di trovare una soluzione capace di contemperare le necessarie esigenze di sicurezza di bambini e personale, oltre che la salvaguardia di realtà economiche e lavorative che svolgono, in molti casi, un servizio pubblico, supplendo a una grave carenza, come quella dei posti negli asili nido pubblici – Eventuali mancati rinnovi delle autorizzazioni ad asili nido privati metterebbero infatti anche a rischio la possibilità, per i comuni abruzzesi, di sopperire alla cronica e intollerabile carenza di posti nei nidi pubblici, attraverso la stipula di apposite convenzioni con tali strutture private; una soluzione che in questi anni ha permesso a molti bambini l’accesso ai servizi per l’infanzia, che altrimenti gli sarebbe stato negato ma il problema riguarderebbe anche tante famiglie che avevano accesso al nido privatamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per citare solo il caso di Pescara: se quest’anno ben 160 bambini sono rimasti esclusi dalle graduatorie comunali, il rischio è che il mancato rinnovo delle autorizzazioni di strutture private possa fare crescere ulteriormente tale numero, visto che non è mutato il numero di posti a disposizione nei nidi pubblici – aggiunge la nota pubblicata. Ci aspettiamo dunque, dalla Regione, una soluzione a questa problematica che potrebbe mettere a rischio l’accesso ai servizi per l’infanzia di molti bambini che vivono in Abruzzo”. Così in una nota il consigliere regionale Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

