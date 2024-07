Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl 1, Pietrucci su condizioni della mensa

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con le temperature di questi giorni che hanno costretto persino i cantieri della ricostruzione a fermare le loro attività negli orari della giornata giudicati più caldi proprio per non mettere a repentaglio la salute dei lavoratori, gli addetti al servizio mensa della ASL1 dell’Aquila prestano servizio in condizioni da terzo mondo – riporta testualmente l’articolo online. Il container, privo di qualunque coibentazione, nel quale sono costretti a fare i turni di lavoro da oramai 15 anni si arroventa pericolosamente sotto il sole e supera, nei locali cucina dove si sporzionano e riscaldano i pasti che provengono da Pizzoli, anche i 35 gradi centigradi. Le condizioni dei dipendenti sui tre turni lavorativi sono estenuanti e qualunque sistema di raffrescamento risulta insufficiente proprio per le caratteristiche fisiche del container stesso – aggiunge testualmente l’articolo online. È necessario che il management della ASL1 prenda provvedimenti immediati per garantire e far rispettare le norme sui luoghi di lavoro e colga l’occasione di questa estate con temperature record per eliminare la vergogna di vedere ancora i container nel piazzale del San Salvatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi chiedo se per fare qualcosa non stia aspettando di appuntarsi sul bavero della giacca il primato del ricovero in struttura di un dipendente a causa delle aberranti condizioni di lavoro: sarebbe clamoroso”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere del Pd Pierpaolo Pietrucci – precisa il comunicato. (com/red)

