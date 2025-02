Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl Chieti, Lega: l’estromissione di Aceto è grave e inaccettabile

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Ciò che è accaduto alla Asl di Chieti è inaccettabile – si apprende dalla nota stampa. E’ inaccettabile che il direttore del Dipartimento Chirurgico dell’azienda, Liberato Aceto sia stato estromesso dalla Commissione paritetica Asl-Università per aver espresso nel suo ruolo di consigliere comunale, nell’assise civica, un voto non gradito al direttore generale Schael. Tutto ciò è assurdo e va a ledere l’insindacabile diritto di un rappresentante del popolo di votare liberamente nell’interesse del territorio e dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. E su questo la Lega non transige – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al dottor Aceto, nostro qualificato esponente al Comune di Chieti, la massima vicinanza da parte del partito a tutti i livelli, regionale e provinciale”. Così il coordinatore regionale Lega Abruzzo Vincenzo D’Incecco, il vice coordinatore regionale Sabrina Bocchino e il coordinatore provinciale Lega Chieti Maurizio Bucci. “Crediamo – sottolineano – che il direttore generale, che tra due giorni fra l’altro non sarà più a Chieti e in Abruzzo, abbia commesso un grave sopruso – recita il testo pubblicato online. Ciò ora sarà oggetto di riflessione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prenderemo inoltre i provvedimenti che riterremo opportuni per tutelare non solo il diritto di Aceto, ma di ogni eletto a qualunque livello, ad esprimere senza condizionamenti di sorta e ‘indicazioni’ dei manager la propria attività di consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo convinti che il nuovo direttore generale vorrà porre rimedio a quanto accaduto – recita il testo pubblicato online. Qualora ciò non avvenisse, ne trarremo le dovute considerazioni anche politiche”, concludono D’Incecco, Bocchino e Bucci – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

