Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Taglieri deposita interpellanza su contenzioso buoni pasto

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:08 giugno 2026 – 09:37- “La Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha impegnato ingenti risorse pubbliche nel contenzioso legato alla gestione del diritto alla mensa e alla mancata erogazione dei buoni pasto ai dipendenti – Ho depositato un’interpellanza in Consiglio regionale per chiedere al presidente Marco Marsilio e all’assessore alla Salute Nicoletta Verì, quali iniziative intendano assumere per porre fine a una vicenda che da anni produce costi rilevanti per le casse pubbliche senza risolvere definitivamente il problema”, annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri – “Dai documenti ottenuti attraverso una richiesta di accesso agli atti presentata il 13 aprile scorso e riscontrata dalla Asl, dopo sollecito, il 25 maggio 2026, emerge che il costo provvisorio del contenzioso già liquidato ammonta a 356.834,34 euro”, spiega Taglieri – precisa la nota online. “Si tratta di una quantificazione parziale e destinata potenzialmente ad aumentare, poiché tredici procedimenti risultano ancora pendenti e diversi fascicoli rinviano la determinazione delle spese a successive deliberazioni – precisa la nota online. Inoltre, il prospetto trasmesso dall’Azienda riporta 95 delibere con importo pari a zero, riferite a contenziosi gestiti direttamente dall’Ufficio legale interno – riporta testualmente l’articolo online. Dalla documentazione emergono affidamenti di incarichi legali esterni per oltre 226mila euro, liquidazioni ai legali incaricati per oltre 96mila euro, spese legali riconosciute alle controparti per oltre 260mila euro e recuperi pari a circa 74mila euro – recita il testo pubblicato online. Numeri che fotografano una mole impressionante di procedimenti davanti ai Tribunali del lavoro di Lanciano, Vasto e Chieti, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un contenzioso seriale che ha assorbito per anni energie amministrative e risorse economiche che avrebbero potuto essere destinate ai servizi sanitari e al personale”. Il capogruppo sottolinea che “la questione non riguarda esclusivamente la gestione aziendale della Asl, ma chiama direttamente in causa anche il ruolo di indirizzo e coordinamento della Regione Abruzzo – In altre Aziende sanitarie regionali la problematica dei buoni pasto è stata affrontata attraverso accordi conciliativi, confronto sindacale e aggiornamenti regolamentari, limitando il ricorso alle aule di tribunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo è legittimo chiedersi perché nella Asl 2 il fenomeno abbia assunto proporzioni tanto rilevanti e quali azioni la Regione abbia messo in campo per prevenirlo”. “Non vorremmo che dietro questa ostinata scelta di proseguire lungo la strada del contenzioso vi sia anche la volontà di non erogare in maniera continuativa i buoni pasto ai dipendenti, per contribuire alla riduzione del disavanzo sanitario regionale”, osserva Taglieri – precisa la nota online. “Se così fosse, sarebbe una scelta profondamente sbagliata perché il costo per il diritto alla mensa si ripresenterebbe alla fine delle cause in corso o delle conciliazioni, gravato dalle spese legali – precisa il comunicato. Il riequilibrio dei conti non può essere perseguito sulle spalle dei lavoratori e dei dipendenti del servizio sanitario regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parliamo di una materia sulla quale esiste ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale e contrattuale che riconosce il diritto al buono pasto nelle condizioni previste dalla normativa e dai contratti collettivi – precisa il comunicato. Colpisce inoltre che, mentre si spendono centinaia di migliaia di euro tra incarichi legali, spese processuali e rimborsi alle controparti, in molte realtà italiane il valore del buono pasto viene incrementato per garantire un welfare aziendale più adeguato ai lavoratori – precisa la nota online. Le somme già sostenute per il contenzioso avrebbero potuto essere utilizzate per migliorare concretamente il beneficio riconosciuto al personale anziché alimentare una lunga stagione di cause giudiziarie”. Il capogruppo chiede “una ricognizione complessiva e trasparente di tutti i costi del contenzioso, comprensiva di spese legali, rimborsi alle controparti, recuperi e oneri indiretti; l’adozione di linee di indirizzo uniformi per prevenire ulteriori ricorsi e garantire criteri omogenei tra le Aziende sanitarie regionali; misure concrete per favorire soluzioni conciliative e transattive che evitino il protrarsi di giudizi seriali; nonché un monitoraggio regionale dei contenziosi giuslavoristici con la trasmissione al Consiglio regionale di una relazione aggiornata sullo stato dei procedimenti, sugli esiti definiti e sulle somme ancora da liquidare o recuperare”. “La Regione non può continuare a ignorare un fenomeno che ha assunto dimensioni tanto rilevanti – precisa la nota online. Vogliamo sapere perché, mentre altrove si sono trovate soluzioni condivise, nella Asl 2 si è continuato a percorrere la strada giudiziaria con costi elevati per la collettività. I lavoratori hanno diritto a regole chiare, l’amministrazione ha il dovere di utilizzare correttamente le risorse pubbliche e i cittadini meritano risposte trasparenti – È arrivato il momento di chiudere una stagione di contenziosi e aprire una fase di confronto e di buon senso amministrativo” conclude Taglieri – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it