Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Taglieri: “Sanità abruzzese nel caos 80 famiglie senza reddito”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:27 maggio 2026 – 15:20- “Nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 80 lavoratrici e lavoratori perderanno il posto mentre il personale rimasto in servizio non riesce neppure a usufruire del diritto alle ferie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È questa la fotografia drammatica della sanità abruzzese dopo anni di gestione Marsilio-Verì”. Lo afferma in una nota Francesco Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, “dopo la discussione in Aula della sua interpellanza sulla cessazione del lavoro somministrato nella Asl e sulle conseguenze per i servizi essenziali della sanità pubblica”. “Entro il 30 giugno”, spiega “50 lavoratori con contratto di somministrazione saranno lasciati a casa per effetto della cessazione degli affidamenti interinali decisa dalla Asl. Dal primo luglio, inoltre, con il subentro del nuovo operatore per la gestione del CUP, sono previste circa 800 ore di taglio del servizio, una riduzione che corrisponde ad altre 30 persone che perderanno il lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Parliamo complessivamente di 80 famiglie che improvvisamente si ritroveranno senza reddito, in un territorio già profondamente colpito dalla crisi economica e dalla progressiva riduzione dei servizi sanitari”. L’interpellanza presentata dal Movimento 5 Stelle “prende le mosse dalla decisione della Asl di interrompere ogni forma di affidamento interinale entro il 30 giugno 2026, con il coinvolgimento di personale impiegato in settori strategici: assistenza infermieristica, 118, centrale operativa, ufficio legale, contabilità e bilancio, screening mammografico, farmacie ospedaliere, investimenti, manutenzioni e attività tecniche e amministrative”. “Ieri, in Consiglio regionale”, dichiara il capogruppo, “l’assessore Nicoletta Verì ha cercato di minimizzare la vicenda sostenendo che le professionalità perse saranno progressivamente rimpiazzate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma la realtà racconta altro – aggiunge testualmente l’articolo online. La realtà è fatta di ospedali sotto pressione, di servizi già in difficoltà e di operatori sanitari costretti a lavorare in condizioni sempre più pesanti”. “A tutto questo”, prosegue “si aggiunge un ulteriore elemento gravissimo: nella Asl molti dipendenti del comparto sanitario e amministrativo non riescono nemmeno ad andare in ferie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mancano le sostituzioni, mancano gli organici e manca una programmazione credibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si sta creando una situazione insostenibile nella quale da una parte si licenziano lavoratori e dall’altra il personale rimasto viene lasciato in servizio senza la possibilità di usufruire di un diritto fondamentale”. Secondo Taglieri, “siamo davanti a un paradosso che certifica il fallimento della gestione sanitaria regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel piano operativo imposto dal Ministero alla Regione Abruzzo si sostiene che la media del personale sanitario regionale sarebbe superiore a quella nazionale – si apprende dalla nota stampa. E allora le domande sono inevitabili: dove sarebbe questo personale in eccesso di cui parlano i documenti ministeriali, se nella Asl si continua a lavorare in costante emergenza? Esistono strutture sovradimensionate mentre altri territori vengono lasciati senza personale sufficiente? Oppure siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di una programmazione sanitaria distante anni luce dalla realtà quotidiana degli ospedali abruzzesi?” si chiede il capogruppo – “Il piano di rientro imposto dal Ministero” continua “non nasce dal nulla, ma è la conseguenza diretta del disastro finanziario prodotto dalla gestione Marsilio-Verì. E come sempre accade, a pagare il prezzo di questo fallimento non saranno né la politica né i dirigenti, ma le lavoratrici e i lavoratori che perderanno il posto, il personale sanitario lasciato senza tutele e i cittadini abruzzesi che vedranno ulteriormente ridotti servizi essenziali già messi a dura prova”. “Continuerò a vigilare su questa vicenda dentro e fuori il Consiglio regionale”, conclude Taglieri, “perché non si può continuare a scaricare sulle famiglie abruzzesi il costo dell’incapacità politica e amministrativa di questa maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. La sanità pubblica non può essere smantellata pezzo dopo pezzo nel silenzio generale”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it