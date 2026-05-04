Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl Pescara, Di Marco: Come si garantiscono i servizi senza una bussola?

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 maggio 2026 – 08:51- “Perché la sanità non funziona – si apprende dal portale web ufficiale. Provo a dare una risposta – si apprende dal portale web ufficiale. Da mesi chiedo di poter prendere visione dell’Atto Aziendale della ASL di Pescara, un documento di diritto privato adottato dal Direttore Generale, che definisce organizzazione, funzionamento e struttura interna dell’Azienda, in altre parole: la bussola – si legge sul sito web ufficiale. Quella che serve a pianificare attività, obiettivi di salute, strutture operative e gestione delle risorse – Per mesi, silenzio – Poi, finalmente, arriva un riscontro, firmato dal Direttore Generale che, più che chiarire, lascia francamente allibiti: l’Atto Aziendale è ancora “in corso di elaborazione”. Cioè: la ASL di Pescara, oggi, opera senza lo strumento fondamentale che dovrebbe definirne assetto e direzione, perché lo sta scrivendo, questo ci si scrive”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco “Mi chiedo: come si organizza il lavoro e si garantiscono servizi efficienti senza una bussola? E soprattutto, come si assumono decisioni che riguardano ospedali, territori, personale, senza un atto che ne definisca il quadro? – sottolinea – Forse è anche per questo che assistiamo a ridimensionamenti come quello in atto a Popoli e in altri presìdi dell’entroterra: scelte che incidono profondamente sulle comunità, ma che sembrano muoversi senza una cornice chiara? Oppure, viene il dubbio, quelle scelte sono già scritte altrove, e l’Atto Aziendale tarda proprio per questo? Nel frattempo, resta aperta anche la questione delle valutazioni del dirigente, con una diatriba mai chiarita su chi debba valutare il vertice tra ASR e Ruas. Un’incertezza che finisce per congelare tutto e tutelare lo status quo – recita il testo pubblicato online. Uno status quo che produce anche cortocircuiti istituzionali evidenti: una ASL che arriva a fare causa a chi la governa, com’è accaduto proprio a Pescara – Intanto il pronto soccorso continua a soffrire di attese e problemi, i diritti del personale vengono spesso disattesi, la sanità territoriale viene costretta a sopperire a scelte di cui si conoscono gli effetti, ma si ignora l’origine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mentre a pagare costi economici e sociali di questa situazione restano sempre i territori, i lavoratori della sanità e i cittadini”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it