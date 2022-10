Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl Pescara:Pettinari(M5S) promuove manifestazione

- Advertisement -

– Si terrà sabato 15 ottobre dalle ore 10:30 davanti all’ingresso del Pronto Soccorso di Pescara la manifestazione pacifica aperta a tutti i cittadini, organizzata del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari – precisa la nota online. “La Asl di Pescara è nel caos e dobbiamo far sentire la nostra voce – Sabato tornerò a denunciare importanti criticità che mi sono state segnalate dai cittadini e al mio fianco ci saranno persone che racconteranno le proprie disavventure all’interno delle strutture della sanità pubblica abruzzese – si apprende dalla nota stampa. E’ importante esserci per far sentire la nostra voce e chiedere con fermezza un intervento concreto e immediato per risolvere questi annosi problemi – aggiunge la nota pubblicata. Contestualmente dimostreremo la nostra solidarietà a medici, infermieri e OSS che ogni giorno, con forza e grande senso del dovere, portano avanti il servizio all’utenza nonostante tutto”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari – (com/red)

