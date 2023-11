Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl1, Verrecchia: plauso per assunzione di 100 OSS

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

(ACRA9 – “Questa mattina ho avuto un incontro alla Asl1 con la direzione strategica per avere contezza dei tempi relativi all’ulteriore scorrimento della graduatoria di concorso riguardante gli O.S.S. . Il direttore generale, prof. Ferdinando Romano, che ringrazio per la solerzia e la sensibilità verso tale tematica, ha garantito l’ulteriore scorrimento di 100 unità di OSS entro questa settimana, attraverso una deliberazione e con la relativa tempistica di immissione in ruolo – riporta testualmente l’articolo online. Continua, così, l’egregio lavoro messo in atto dalla Asl1 di Avezzano – L’Aquila-Sulmona, in merito al potenziamento del personale sanitario e sociosanitario, personale sempre più indispensabile nelle nostre strutture pubbliche ospedaliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

