Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asp 1 Teramo, Pavone: Pronti a un’interrogazione in Consiglio regionale

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:07 luglio 2026 – 13:15- “Esprimo piena vicinanza e sostegno agli oltre 250 lavoratori delle strutture dell’ASP 1 di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto, che da mesi non percepiscono stipendio mentre continuano a garantire ogni giorno, con professionalità e senso di responsabilità, l’assistenza agli anziani e alle persone più fragili del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dietro questi numeri ci sono centinaia di famiglie in grave difficoltà, in alcuni casi con entrambi i coniugi impiegati nelle stesse strutture e rimasti senza alcuna entrata”. Lo dichiara Enio Pavone, Consigliere regionale di Azione che aggiunge: “Il rinvio a settembre dell’udienza sul pignoramento dei conti dell’azienda allontana ulteriormente la prospettiva di una soluzione e rende ancora più urgente un intervento istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’immediato la Regione deve farsi carico dell’emergenza, mettendo in campo ogni strumento utile a garantire il pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori e la continuità dei servizi – precisa il comunicato. Per questo sono pronto a presentare un’interrogazione all’Assessore competente Roberto Santangelo, affinché riferisca in Consiglio regionale sullo stato della vicenda e sulle azioni che la Regione intende adottare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quella dell’ASP 1 è un tema che si trascina da troppo tempo e che va affrontato politicamente, con serietà, a livello regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Superata la fase più acuta, occorre lavorare a una soluzione definitiva che rimetta in ordine i conti dell’ente e ne definisca con chiarezza il futuro e il modello di gestione, restituendo stabilità all’azienda e certezze a chi ci lavora”. “Le case di riposo di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto – conclude Pavone – e in particolare la De Benedictis, rappresentano un’eccellenza del territorio e un presidio essenziale per il tessuto sociale della provincia – si legge sul sito web ufficiale. Teramo non può permettersi di perderle – Mi impegno a seguire con la massima attenzione ogni sviluppo di questa vicenda, perché nessun lavoratore e nessuna famiglia venga lasciata sola”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it