Consiglio Regionale d’Abruzzo. ASP Teramo: martedì audizione in Capigruppo. Pepe: “Regione tuteli i 250 lavoratori”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 luglio 2026 – 09:44- Martedì prossimo, dietro formale richiesta del consigliere regionale, Dino Pepe, la Conferenza dei Capigruppo della Regione Abruzzo si riunirà in un’audizione sul tema della gestione dell’ASP 1 di Teramo – recita il testo pubblicato online. “​Al tavolo della discussione – scrive Pepe – sono stati convocati il Commissario dell’ASP di Teramo, Roberto Canzio, i Sindaci di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto, e le sigle sindacali”.” L’incontro, alla presenza dell’Assessore competente Roberto Santangelo, – sottolinea Pepe – rappresenterà un momento chiave per tracciare un quadro completo e trasparente della difficile situazione economico-gestionale in cui versa l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con l’obiettivo prioritario di affrontare e risolvere la vicenda dei 250 lavoratori e la regolarità delle loro retribuzioni”. ​”Dopo aver portato già per due volte la complessa vicenda dell’ASP all’attenzione del Consiglio Regionale – dichiara in una nota il Consigliere Dino Pepe – ho ritenuto fondamentale sollecitare questa audizione per puntare ulteriormente i riflettori su una crisi che non può più essere rimandata – viene evidenziato sul sito web. La sede competente per trovare una risposta definitiva è proprio la Regione Abruzzo: è qui che dobbiamo individuare le soluzioni concrete per garantire la continuità dei servizi e, soprattutto, la dignità e il futuro dei 250 lavoratori e dei 350 ospiti, che da troppo tempo vivono in una condizione di inaccettabile incertezza”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it