Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asse attrezzato, Febbo: accordi alla fase finale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Dopo oltre 40 anni si avvia a conclusione la vicenda degli espropri della arteria stradale denominata “Asse Attrezzato” che coinvolge il consorzio industriale Val Pescara, Consorzio coinvolto in questa vicenda che lo ha trascinato in default finanziario e che ha impedito la programmazione dello sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive dell’area Chieti – Pescara – Per decenni si è rimbalzato l’onere del mancato pagamento degli espropri e quindi delle relative rivalutazioni monetarie tra la ex Cassa del Mezzogiorno, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Anas, Regione Abruzzo e per ultimo Consorzio industriale – Questo Governo regionale e questa maggioranza di centro destra hanno dato una svolta decisiva all’annosa vicenda e si è riusciti ad ottenere, con la legge 197/2022, un finanziamento di 14 milioni di euro; 7 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di consentire l’acquisizione al patrimonio statale dell’importante arteria e alla successiva gestione di Anas S.p.A.. In questi mesi sono state attivate tutte le procedure e gli atti conseguenti alla previsione di legge e in questi giorni i commissari del Consorzio Val Pescara in liquidazione stanno procedendo alla formalizzazione degli accordi per arrivare alla definizione degli espropri – precisa il comunicato. Accordi necessari a fini transattivi in quanto l’ammontare degli indennizzi risulta essere pari a 17.640.283,26 di euro (comprensivi della rivalutazione monetaria e degli interessi al 31/12/20222) mentre i fondi messi a disposizione dello stato ammontano complessivamente a 14 milioni di euro e quindi si sta procedendo ad accordi transattivi a saldo e stralcio – riporta testualmente l’articolo online. Peraltro il Consorzio, da anni in liquidazione, ma soprattutto coinvolto in una crisi economico finanziaria che non ne ha permesso la partecipazione alla legge di fusione di tutti i consorzi industriali regionali nell’Arap, diventata l’unica azienda programmatrice di sviluppo economico della regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Consorzio non solo è stato impossibilitato nelle attività di indirizzo e di sviluppo ma addirittura non è stato in grado di garantire nemmeno le attività di manutenzione ordinaria della zona industriale, con tutti i danni conseguenti anche in termini di mancati insediamenti e relative crisi occupazionali – Ora invece ci potrà essere la svolta, anche in considerazione del fatto che l’area potrà godere dell’inserimento nella programmazione dello sviluppo e valorizzazione delle aree produttive regionali e dei benefici della favorevole ubicazione a ridosso sia delle primarie infrastrutture che della ZES (Zona economica speciale)”. Così in una nota il consigliere regionale Mauro Febbo, capogruppo di Forza Italia – (com/red)

