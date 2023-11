Consiglio Regionale d’Abruzzo. Assemblea Abruzzesi Mondo 2023: esito dei lavori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – I 21 Consiglieri degli Abruzzesi nel Mondo, presenti oggi all’Aquila per l’assemblea annuale del loro organismo di rappresentanza, hanno stabilito di revisionare e aggiornare la legge regionale 47/2004 che contiene le regole di funzionamento del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo). Lo scopo è quello di conferire maggiore centralità al ruolo del Cram nella politica regionale e riformare i meccanismi di partecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo hanno deciso, all’unanimità, i rappresentanti delle associazioni dei migranti abruzzesi che si sono fatti portavoce delle comunità presenti in 15 Stati nel Mondo – riporta testualmente l’articolo online. Sono state definite, inoltre, le linee guida per l’avviso pubblico che annualmente finanzia le iniziative delle associazioni che promuovono l’immagine e le tradizioni dell’Abruzzo all’estero – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, è stata fissata la sede della prossima assemblea Cram per il 2024, sarà infatti il Canada ad ospitare il futuro incontro – riporta testualmente l’articolo online. La sessione ordinaria dell’Assemblea 2023 si è chiusa dopo una lunga giornata di confronti, testimonianze e condivisione di problematiche e buone esperienze – si apprende dalla nota stampa. La giornata di lavori si è aperta con il saluto istituzionale del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri – aggiunge la nota pubblicata. Il vicepresidente del Consiglio, Roberto Santangelo e i consiglieri regionali, Sara Marcozzi e Sabrina Bocchino, hanno partecipato attivamente a tutte le sessioni garantendo il sostegno dell’Assemblea Legislativa alle attività programmate dal Cram in tutti i Paesi rappresentati nell’organismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il coordinamento e la direzione dei lavori assembleari, insieme ai convegni previsti nei prossimi giorni all’Aquila e Chieti, è garantita dal “Servizio Promozione Turistica e Sportiva” di Regione Abruzzo, diretto da Carlo Tereo de Landerset, in collaborazione con la “Direzione Amministrativa” del Consiglio regionale dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

