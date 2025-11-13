- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Assemblea Anci, Monaco: “Grido d’allarme per arginare spopolamento aree interne”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 novembre 2025 – 14:07– “Sto partecipando alla 42ª assemblea annuale ANCI, in corso a Bologna Fiere dal 12 al 14 novembre 2025, inaugurata ufficialmente ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha rivolto un messaggio di grande valore a tutti i Sindaci d’Italia, sottolineando il ruolo fondamentale degli enti locali come primo presidio democratico del Paese” comunica Alessio Monaco (AVS). “Un appuntamento imprescindibile nella vita istituzionale dell’Italia, dove i Sindaci e gli amministratori si confrontano, fanno il punto sui problemi e costruiscono proposte concrete da avanzare a Parlamento e Governo – riporta testualmente l’articolo online. L’assemblea è anche un’occasione preziosa per consolidare i rapporti tra Comuni e rafforzare le progettualità condivise, capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni dei territori – precisa il comunicato. Tutti gli interventi ascoltati ad oggi, hanno sottolineato l’urgenza di interventi strutturali per contrastare lo spopolamento delle aree interne e montane, la mancanza di servizi essenziali, l’abbandono dei piccoli comuni – Un grido d’allarme che, come Sindaco di un piccolo Comune montano e consigliere regionale dell’Abruzzo – spiega – mi sento di condividere pienamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. È necessario garantire pari diritti, opportunità e risorse a tutti i cittadini, ovunque essi vivano – riporta testualmente l’articolo online. Come ha ricordato il presidente Mattarella, ‘i Comuni sono l’antidoto all’abbandono, il cuore vivo della democrazia, il luogo dove ogni giorno si costruisce fiducia, legalità, inclusione e futuro’. ‘Insieme’ non è solo una parola, ma la strada da percorrere per rafforzare la coesione, costruire speranza e rendere più vicine le istituzioni ai cittadini”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

