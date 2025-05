Consiglio Regionale d’Abruzzo. Assessore Magnacca in Capigruppo su Expo Osaka. Audizione richiesta da presidente Sospiri

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La Conferenza dei Capigruppo, su iniziativa del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha sentito in audizione, questa mattina, l’assessore regionale al lavoro e attività produttive, Tiziana Magnacca, in merito alla partecipazione della Regione Abruzzo all’evento “Expo Osaka 2025”. In particolare, sono state riferite le principali iniziative messe in campo dall’assessorato per promuovere l’immagine dell’Abruzzo nel mercato giapponese e nel sud-est asiatico – La Regione sarà presente nel Padiglione Italia dal 15 al 21 giugno 2025. “Come Regione – ha spiegato la Magnacca – punteremo sulle nostre tradizioni artigianali, sull’agrifood e sulla valorizzazione delle realtà industriali che già dialogano con il Giappone, specie nel settore dell’automotive”. L’assessore, inoltre, ha sottolineato la vicinanza tra lo stand Abruzzo e quello di Città del Vaticano, dove sarà esposto un’opera originale di Caravaggio – riporta testualmente l’articolo online. “Questa collocazione favorevole – ha detto – garantirà un flusso maggiore di visitatori nei nostri spazi, costruiti in modo che, grazie alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale, possa essere mostrato il meglio della nostra identità culturale, artigianale e gastronomica”. Su sollecitazione dei Capigruppo, l’assessore ha presentato, inoltre, il piano di investimenti previsto per l’Expo, che ammonta a poco più di 1 milione di euro – riporta testualmente l’articolo online.

