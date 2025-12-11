- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Assessori regionali in Commissione Bilancio per la programmazione finanziaria 2026-2028

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 dicembre 2025 – 19:39- L’Aquila – La Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, presieduta da Vincenzo D’Incecco, ha iniziato l’esame del Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr) 2026-2028, con la nota di aggiornamento prevista annualmente dalla normativa vigente, aprendo il confronto sui relativi provvedimenti amministrativi proposti dalla Giunta regionale – Una giornata dedicata quasi per intero all’ascolto delle idee programmatiche degli assessori, che si è chiusa poco dopo le 19 con l’espressione del parere favorevole su tre progetti di legge: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n.18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione)”; “Promozione della Cultura Musicale Popolare Abruzzese”; “Riconoscimento della legittimità debito fuori bilancio derivante da mancata disposizione di impegno canone portale dell’osservatorio di polizia locale in sede di affidamento del contratto su mepa alla società ISWEB”.Sull’esame del Defr, strumento di programmazione strategica, i cui obiettivi sono ripresi dal programma di mandato del governo regionale, sono intervenuti: l’assessore Mario Quaglieri, con deleghe al “Bilancio, Ragioneria, Patrimonio, Personale, Sport, Aree interne”; Nicoletta Verì, assessore con deleghe alla “Salute, Famiglia e Pari opportunità”, con il direttore del Dipartimento Sanità, Camillo Odio; Daniele D’Amario, sottosegretario alla Presidenza Giunta regionale con deleghe alla “Programmazione nazionale, comunitaria, politiche europee e Turismo”; Roberto Santangelo, assessore “Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale, Cultura”; il vice presidente Emanuele Imprudente, con deleghe “all’Agricoltura, Ambiente, Parchi e riserve naturali”; l’assessore Umberto D’Annuntiis, con deleghe ai “Trasporti e mobilità, Lavori pubblici, Infrastrutture e Difesa del suolo”. L’assessore Tiziana Magnacca sarà ascoltata alla prossima seduta, durante la quale sarà votato il parere al Defr 2026-2028 e la nota di aggiornamento – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

