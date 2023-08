Consiglio Regionale d’Abruzzo. Assestamento, M5S:accolte nostre richieste

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sono state accolte dalla maggioranza le richieste del Movimento 5 Stelle in tema di sostegno al comparto agricolo e agli apicoltori nell’approvazione dell’Assestamento di Bilancio avvenuta in tarda serata in Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si tratta di un primo passo avanti – afferma il Capogruppo Francesco Taglieri – non certo della soluzione a tutti i mali – precisa la nota online. Gli interventi, inseriti in un emendamento che abbiamo votato favorevolmente, assegnano 2 milioni e mezzo per l’intervento denominato “Cambiale agraria”, che dovrebbe agevolare l’accesso bancario agli agricoltori in difficoltà e 1 milione di euro per le misure a sostegno degli apicoltori, volte alla nutrizione delle api, che fino a oggi è stata inadeguata a causa della scarsa fioritura – si apprende dal portale web ufficiale. Da tempo – incalza il 5 stelle – abbiamo posto sul tavolo dei lavori del Consiglio regionale le esigenze del comparto agricolo e degli apicoltori – aggiunge la nota pubblicata. Settori gravemente depotenziati dal maltempo e dalle abbondanti piogge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Purtroppo questo governo regionale non ha mai dato seguito alle nostre rimostranze – Come M5S abbiamo più volte posto sul tavolo le problematiche legate ai cambiamenti climatici e all’abbandono del comparto agricolo in genere, che al contrario in Abruzzo dovrebbe essere potenziato e sostenuto visto che rappresenta una parte fondamentale della nostra economia locale – Addirittura nel 2020 facemmo approvare una mozione, a mia prima firma, proprio sulla tutela dell’apicoltura e tutela della biodiversità. La mozione prevedeva 13 punti, tra i quali c’erano soluzioni programmatiche per evitare proprio quello che oggi il centrodestra deve gestire in emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Un documento che ha sigillato un impegno che Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia hanno disatteso tanto che oggi questa maggioranza si trova a dover intervenire con lo stanziamento di fondi, che seppur utili non possono rappresentare la soluzione a una crisi che trova le sue radici in 5 anni di pressapochismo e disinteresse da parte del centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Noi continueremo a batterci a tutela dell’intero comparto senza fare mai un passo indietro”, conclude – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

