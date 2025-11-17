Consiglio Regionale d’Abruzzo. Associazione Borghi più Belli d’Italia, Di Marco confermato presidente Abruzzo-Molise

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:17 novembre 2025 – 08:36– “Si è conclusa a Tagliacozzo l’assemblea interregionale dell’Associazione Borghi più belli d’Italia, un appuntamento molto partecipato che ha visto la presenza di numerosi sindaci – precisa la nota online. L’incontro, ha sancito la riconferma unanime di Antonio Di Marco alla presidenza per Abruzzo e Molise e ha rappresentato un passaggio di grande rilievo per i 31 borghi associati dell’Abruzzo e del Molise” riporta una nota stampa – si apprende dal portale web ufficiale. “I primi cittadini, favorevoli alla continuità, hanno espresso pieno sostegno al presidente uscente, dichiarandosi pronti a collaborare per un nuovo mandato ricco di progettualità e iniziative – All’assemblea hanno preso parte anche l’assessore regionale Roberto Santangelo e il presidente nazionale della rete, Fiorello Primi – precisa la nota online. L’evento ha visto inoltre il sindaco di Tagliacozzo nel ruolo di impeccabile padrone di casa – si legge sul sito web ufficiale. Durante i lavori sono state illustrate le attività svolte, gli eventi ai quali l’associazione ha aderito e le numerose sfide che attendono i Borghi, nuovamente guidati dal presidente Di Marco”. “Ringrazio i sindaci per la fiducia rinnovata – ha dichiarato Di Marco –. La nostra rete è cresciuta molto negli ultimi anni e continuerà a farlo attraverso progetti condivisi, la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione turistica e il sostegno alle comunità locali – Questa riconferma rappresenta per me uno stimolo ulteriore a lavorare con determinazione, consapevole della responsabilità e della grande opportunità che abbiamo: rendere i nostri borghi sempre più vivi, attrattivi e protagonisti del futuro dei territori interni”. “Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto al sindaco Vincenzo Giovagnorio per l’accoglienza e per l’attenzione con cui guida un borgo ricco di storia, cultura e arte, e per l’impegno nel valorizzare personalità che hanno contribuito in modo significativo non solo alla storia abruzzese, ma anche a quella italiana” conclude la nota – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

