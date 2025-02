Consiglio Regionale d’Abruzzo. Assunzione Tursini, Mariani chiede accesso agli atti all’Asl1

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Ho ritenuto necessario inoltrare un accesso agli atti presso la Asl 1 Avezzano, L’Aquila, Sulmona per fare chiarezza sulle modalità di assunzione in via d’urgenza della neo Dirigente Manuela Tursini e sulla sua possibile incompatibilità con l’incarico attuale – si apprende dalla nota stampa. Tursini, infatti, ricopre anche il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila e ha richiesto subito l’aspettativa alla suddetta Asl, che però non è stata ancora concessa poiché non prevista come automatismo” dichiara il Presidente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani – “Spetterebbe ora all’azienda sanitaria o ad altri soggetti interessati segnalare il caso all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), chiarendo in che modo la sua funzione di Assessore al Sociale possa nel caso interferire con il ruolo di Dirigente Amministrativo della Asl 1. Tuttavia la situazione appare in una fase di stallo, alimentando dubbi e incertezze sulla corretta gestione amministrativa di due enti fondamentali per la cittadinanza aquilana” incalza Mariani – “Il nodo centrale della vicenda riguarda proprio la duplice posizione della neo Dirigente che lavora per la Asl 1 e, al contempo, riveste un ruolo chiave nel Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Questo scenario potrebbe infatti configurare un’incompatibilità non solo con quanto stabilito dalla “Legge Severino”, che disciplina in modo preciso tali situazioni, ma anche con la sua funzione all’interno dell’ente capofila d’ambito sociosanitario che è proprio il Comune dell’Aquila” conclude il Consigliere Regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La questione ha acceso il dibattito politico sia a livello cittadino che regionale – si apprende dalla nota stampa. Infatti alla luce delle informazioni raccolte attraverso l’accesso agli atti valuterò se portare la discussione all’attenzione della Commissione Vigilanza del Consiglio Regionale d’Abruzzo ed esperire ulteriori attività di sindacato ispettivo che rientrino nelle prerogative del Consiglio regionale”. (com/red)

