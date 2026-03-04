Consiglio Regionale d’Abruzzo. Attacco Dubai, Scoccia: “Bene rientro studenti. Non lasceremo indietro nessun abruzzese”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:04 marzo 2026 – 09:07- “La notizia del rientro in Italia dei nostri studenti, atterrati finalmente a Milano, è il primo raggio di sole dopo giorni di buio – Per loro e per le loro famiglie è finito un vero e proprio incubo, e non posso che condividere la loro gioia”. Lo dichiara Marianna Scoccia, vicepresidente del consiglio regionale e sindaco di Prezza – viene evidenziato sul sito web. Nonostante il primo importante traguardo, la vicepresidente Scoccia tiene alta la guardia sulla situazione dei cittadini ancora coinvolti nell’emergenza negli Emirati Arabi – precisa il comunicato. “Il nostro lavoro non si ferma qui”, prosegue Scoccia – viene evidenziato sul sito web. “Ci sono ancora diversi concittadini della Valle Peligna bloccati a Dubai, insieme a tanti altri cittadini abruzzesi che attendono di poter tornare a casa – viene evidenziato sul sito web. Sono in contatto costante con molti di loro e, per quanto possibile, sto cercando di fornire ogni informazione e aggiornamento utile per gestire queste ore difficili”. La vicepresidente conclude con un impegno preciso verso il territorio: “L’attenzione resta massima – si legge sul sito web ufficiale. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, interloquendo con ogni livello istituzionale necessario, finché l’ultimo dei nostri corregionali non avrà fatto rientro a casa in totale sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. La Valle Peligna e l’Abruzzo non lasciano indietro nessuno”. (com/red)

