Consiglio Regionale d’Abruzzo. Atti vandalici alla sede di FdI, l’intervento del presidente Sospiri

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 aprile 2026 – 13:03- “Come Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, come segretario provinciale di Forza Italia, ma soprattutto come uomo esprimo la ferma condanna contro gli atti vandalici che due giorni fa hanno colpito la sede di Fratelli d’Italia, e che domani potrebbero colpire chiunque altro, perché sono l’espressione dell’anti-democrazia, sono il vile attacco contro la libertà di espressione che è il principio fondante della nostra Repubblica – si legge sul sito web ufficiale. Confido nell’attività investigativa delle Forze dell’Ordine che, sicuramente, attraverso le centinaia di telecamere disseminate sul territorio riusciranno a individuare un dettaglio che permetterà l’identificazione degli autori del gesto”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri a proposito degli atti vandalici che hanno visto vittima la sede di Fratelli d’Italia a Pescara imbrattata con scritte ingiuriose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Non bisogna sminuire l’accaduto come una bravata di soggetti annoiati – ha sottolineato il presidente Sospiri – né come la semplice espressione del dissenso che, come democrazia insegna, ha modi e luoghi deputati per farsi sentire in maniera legittima – viene evidenziato sul sito web. E’ chiaramente un tentativo di intimidazione, vigliaccamente perpetrato di notte, che ovviamente non sortirà alcun effetto, ma richiede attenzione istituzionale a tutela anche dei cittadini che vivono sopra la sede finita nel mirino dei vandali e hanno diritto alla serenità e alla tranquillità. Ma sono certo che a breve conosceremo i nomi e i cognomi di chi ha firmato quelle scritte ingiuriose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Intanto, agli amici di Fratelli d’Italia va tutta la mia solidarietà, a nome personale e della comunità che rappresento”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it