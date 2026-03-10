Consiglio Regionale d’Abruzzo. Audizioni gestori acqua, Sospiri: “Riforma inevitabile. Dalle società nessuna contrarietà”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:10 marzo 2026 – 17:31- L’Aquila, 10 marzo – “Le audizioni di questo pomeriggio confermano un dato ineludibile: nessuno degli attuali gestori è contrario al progetto di riforma del sistema idrico che stiamo discutendo in Consiglio”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, primo firmatario della proposta normativa, all’esito della seduta congiunta delle Commissioni Bilancio e Territorio, nella quale sono stati ascoltati i gestori territoriali del servizio idrico, l’Ersi (Ente Regionale Servizio Idrico) e i sindacati – aggiunge la nota pubblicata. “Ho ricordato ai Commissari e ai presidenti delle società di gestione, – sottolinea Sospiri – che l’alternativa a questa idea di riforma sono le gare – recita la nota online sul portale web ufficiale. E con le gare saremmo inevitabilmente costretti ad aprire ai privati – precisa il comunicato. Io sono contrario alla gestione privatistica di un asset strategico come l’acqua, per questo ritengo fondamentale che i vertici degli attuali gestori si facciano portavoce con i Sindaci, fornendo una informativa chiara – si legge sul sito web ufficiale. Bene che arrivino proposte di miglioramento o alternative valutabili – Male, se dalle amministrazioni dovessero giungere dei “no” preconcetti, senza fornire soluzioni altrettanto valide”. In un prossimo incontro, come riferito dai presidenti delle Commissioni, Emiliano Di Matteo e Vincenzo D’Incecco, saranno ascoltati i tecnici dell’Ersi, che hanno compilato un dettagliato piano che rappresenta lo stato attuale del sistema e una previsione in caso di attuazione dello schema di riforma – si apprende dal portale web ufficiale. Cuore della proposta di legge regionale, a firma Sospiri–Scoccia, che intende razionalizzare il sistema di gestione dell’acqua in Abruzzo, è la riduzione dei sub ambiti in cui risulta suddiviso l’Ambito Territoriale Unico Regionale, che passerebbero da sei a due – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La proposta – si legge nella relazione illustrativa – agisce in ottica di conseguimento di maggiori economie di scala e di miglioramento della qualità del servizio”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it