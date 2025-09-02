Consiglio Regionale d’Abruzzo. Autismo, confronto in Commissione Sanità con l’assessore Verì

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– I lavori consiliari sono ripresi oggi, dopo la pausa estiva, con la seduta della Commissione consiliare ‘Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro’, convocata dal presidente Paolo Gatti – precisa il comunicato. Nel corso dei lavori, è intervenuta l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, per un confronto con il presidente dell’associazione Autismo Abruzzo onlus, Dario Verzulli, che ha rappresentato anche le ragioni di Alessandra Portinari, presidente di Angsa Abruzzo ets, in merito alle difficoltà che affrontano le famiglie nella gestione e assistenza di congiunti affetti da tale patologia – si apprende dal portale web ufficiale. L’attenzione è stata rivolta all’accesso alle cure, alla residenzialità diffusa, all’abbattimento delle liste di attesa e alla prevenzione oltre all’integrazione socio-sanitaria, sulla quale l’assessore ha riferito di lavorare in condivisione con il collega Roberto Santangelo – Un Comitato tecnico-scientifico, convocato dal direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, che ha peraltro partecipato ai lavori della Commissione, si occupa di verificare i fabbisogni sull’autismo, che ogni Asl rappresenta, e che sarà aggiornato al 31 dicembre 2025. Il secondo punto all’ordine del giorno, ha riguardato una mozione presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, per istituire l’infermiere di processo nei Pronto soccorso della regione – Una figura altamente specializzata e intermediaria, capace di gestire e indirizzare le cure oltre che l’assegnazione di posti letto nelle diverse strutture, migliorando la gestione e le attese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La proposta ha ottenuto il parere favorevole unanime dei Commissari – Infine, è stato ascoltato il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, rispetto al trasferimento di personale dipendente dall’Azienda al Dipartimento Sanità, così come previsto nella legge regionale n. 24 del 9 dicembre 2024.

