Consiglio Regionale d’Abruzzo. Autismo, Di Primio: Necessario adottare buon senso nelle funzioni pubbliche

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:08 aprile 2026 – 12:11- Questa mattina l’avvocato Umberto Di Primio, Difensore Civico della Regione Abruzzo, è intervenuto, presso l’Università d’Annunzio di Chieti, al convegno “Autismo, Relazione e Progetti di Vita”, organizzato da AutismoAbruzzo e Libero Oltre le Illusioni – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso del suo intervento, Di Primio ha sottolineato come si debba passare dall’assistenzialismo all’assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, ha ricordato come la Difesa civica in questi anni si sia occupata anche di prestazioni sanitarie in favore di cittadini affetti da autismo – I casi trattati dalla Difesa civica hanno trovato spazio nella relazione annuale 2025, nella quale, tra i suggerimenti al Consiglio regionale, vi è quello relativo alla necessità di percorsi dedicati ai pazienti autistici bisognosi di cure odontoiatriche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, il Difensore ha sottolineato come molti dei problemi che affliggono le famiglie abruzzesi, ove è presente un componente affetto da autismo, potrebbero essere risolti adottando “buon senso” nell’esercizio delle funzioni pubbliche in cui sono impegnati – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it