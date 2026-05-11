Consiglio Regionale d’Abruzzo. Autismo e riabilitazione, Pietrucci: Fondi promessi mai arrivati. Pronti alla protesta

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 maggio 2026 – 12:25- “A distanza di mesi dalla Commissione Vigilanza in cui erano stati assunti impegni precisi, i fondi per l’autismo destinati alla ASL 1 non sono ancora arrivati – precisa il comunicato. E, cosa ancora più grave, non si vede alcuna traccia nemmeno delle risorse necessarie per abbattere le liste d’attesa sulla riabilitazione ex articolo 26”. Lo scrive il consigliere regionale del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci – precisa la nota online. “Parliamo di numeri che non sono semplici statistiche, ma persone: 103 pazienti in attesa per l’autismo e oltre 1106 per la riabilitazione (plurima e globale). Famiglie lasciate sole, cittadini costretti a rinunciare alle cure o a rivolgersi fuori regione, sostenendo costi enormi – precisa il comunicato. È una situazione che definire grave è ormai riduttivo”. “Già a febbraio – ricorda Pietrucci – avevamo denunciato uno squilibrio evidente nella ripartizione delle risorse sanitarie, penalizzante per la provincia dell’Aquila e sopratutto per l’ambito Aquilano e Peligno che non hanno strutture accreditate private le cui richieste di autorizzazione giacciono nelle nebbie dei protocolli dell’Assessorato alla sanità a Pescara – In Commissione Vigilanza erano arrivate rassicurazioni e impegni precisi a oggi ancora disattesi – precisa la nota online. Oggi, però, dobbiamo registrare l’ennesimo ritardo, l’ennesima promessa non mantenuta”. Da qui l’affondo: “Cosa dobbiamo fare? Incatenarci e fare lo sciopero della fame per ottenere ciò che è dovuto? È una domanda che pongo non per provocazione, ma perché i cittadini, e noi (che siamo sensibili a chi è in difficoltà) con loro, ci troviamo a un punto limite”. “Questa volta – prosegue – non sarò solo – recita il testo pubblicato online. Sono già tante le persone, le famiglie, gli operatori e i rappresentanti del territorio che stanno manifestando la volontà di unirsi in forme di protesta vive e vibranti – Perché qui non si tratta solo di rivendicazioni politiche, ma del diritto alla salute”. Il consigliere dem torna quindi a chiedere un intervento immediato: “Servono subito almeno 1 milione e 120 mila euro per coprire il fabbisogno sull’autismo nella ASL 1, e risorse adeguate per abbattere le liste d’attesa sulla riabilitazione – Non c’è più tempo da perdere”. “Alla Giunta regionale chiediamo risposte concrete e immediate – conclude Pietrucci –: basta rinvii, basta silenzi – La sanità abruzzese, e in particolare quella dell’Aquila, non può continuare a essere trattata come un territorio di serie B”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it