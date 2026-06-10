Consiglio Regionale d’Abruzzo. Autismo, Verrecchia: Oltre 1,2 milioni di euro per dare risposte alla famiglie

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 giugno 2026 – 09:49- “Con l’approvazione da parte della Giunta regionale del finanziamento aggiuntivo di oltre 1 milione e 200mila euro destinato alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila per l’assistenza ai pazienti con disturbi dello spettro autistico, viene mantenuto il preciso impegno che avevo assunto pubblicamente, il 12 febbraio scorso, nel corso della commissione Vigilanza del Consiglio regionale”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, commentando il provvedimento approvato su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì. “Durante quella seduta avevo assicurato il mio interessamento affinché venisse trovata una soluzione concreta per garantire la presa in carico dei pazienti e ridurre le liste d’attesa che stavano creando comprensibili preoccupazioni nelle famiglie – si apprende dalla nota stampa. Oggi, grazie al lavoro svolto e alla collaborazione istituzionale messa in campo, possiamo affermare che a quell’impegno sono seguiti fatti concreti – precisa la nota online. Desidero ringraziare l’assessore Verì che, a seguito del confronto e del raccordo avviato con la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ha dato immediato seguito alla richiesta avanzata dall’azienda sanitaria, attivando rapidamente tutte le procedure necessarie per arrivare all’approvazione di questo importante stanziamento – recita il testo pubblicato online. Ho seguito personalmente la vicenda, mantenendo costanti interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti, affinché si arrivasse nel più breve tempo possibile a una risposta efficace – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di risorse fondamentali che consentiranno alla Asl di garantire le necessità assistenziali dei pazienti oggi in attesa, nel pieno rispetto dei Livelli essenziali di assistenza, offrendo un sostegno concreto alle famiglie e rafforzando ulteriormente la rete regionale dedicata all’autismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo provvedimento conferma, inoltre, la grande attenzione che la Regione Abruzzo sta dedicando al tema dell’autismo – I numeri parlano chiaro: il budget regionale destinato alle strutture dedicate è passato da meno di 2 milioni di euro nel 2022 a oltre 9 milioni e 650mila euro nel 2024, con una previsione che supererà i 15 milioni di euro entro il 2026. Un percorso importante che testimonia una programmazione seria e una volontà politica precisa – Alle famiglie servono risposte e non promesse – Oggi arriva una risposta tangibile che dimostra come, quando le istituzioni lavorano insieme, sia possibile affrontare e risolvere problemi reali che riguardano le persone più fragili e i loro diritti”, conclude Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it