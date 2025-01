Consiglio Regionale d’Abruzzo. Autobus per la sede Amazon, ok a risoluzione del centrosinistra

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “È stata approvata all’unanimità la risoluzione finalizzata a estendere il percorso delle linee del servizio di trasporto pubblico verso il centro di distribuzione Amazon di San Salvo e consentire così ai 460 dipendenti di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici”. Il documento, presentato dal vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Antonio Blasioli (primo firmatario) e dai consiglieri regionali Vincenzo Menna, Alessio Monaco, Silvio Paolucci e Dino Pepe, è stato votato questa mattina nella seduta della II Commissione regionale Territorio, Ambiente e Infrastrutture – “Si tratta di un primo passo per incentivare la mobilità sostenibile – si legge in una nota – e potenziare i collegamenti con i luoghi di lavoro, prevedendo l’allungamento verso il polo Amazon delle tratte degli autobus che oggi servono le fabbriche limitrofe Pilkington e Denso – riporta testualmente l’articolo online. Dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti 2022-2035 emerge una situazione critica per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La regione, infatti, si colloca al terzultimo posto in Italia per la mobilità attiva verso il posto di lavoro (gli spostamenti a piedi o in bicicletta rappresentano solo il 17,49% del totale) e al quarto posto per l’uso di mezzi privati (l’80,89% degli spostamenti avviene in macchina). Il trasporto collettivo (treni e autobus), inoltre, copre appena il 5,24% degli spostamenti per motivi di lavoro e, nella classifica nazionale, l’Abruzzo è posizionato in 15esima posizione”. “La maggior parte degli abruzzesi va al lavoro con la propria auto – spiegano i consiglieri regionali Blasioli, Menna, Monaco, Paolucci e Pepe – ma è una scelta forzata, spesso causata dalla carenza di autobus e servizi di trasporto pubblico adeguati, come avviene per i dipendenti del centro di distribuzione Amazon di San Salvo – recita il testo pubblicato online. Nel centro di distribuzione Amazon di San Salvo, operativo dal 1° agosto 2022, sono in servizio circa 460 addetti, in prevalenza residenti in Abruzzo e Molise, oltre a lavoratori provenienti da altre regioni, che uniti ai dipendenti assunti nel deposito di San Giovanni Teatino arrivano a circa 1.000 unità. Ad oggi questo importante polo abruzzese non è servito dagli autobus del trasporto pubblico, come invece avviene negli stabilimenti limitrofi Pilkington e Denso, dove i dipendenti possono agevolmente raggiungere il posto di lavoro evitando di ricorrere ai mezzi privati – precisa il comunicato. La posizione logistica del polo Amazon di San Salvo e la mancanza di collegamenti con il trasporto pubblico penalizza non solo i dipendenti, ma ha serie ripercussioni anche sull’ambiente – si apprende dalla nota stampa. Una situazione paradossale che si inserisce in un quadro già fortemente critico”. “La risoluzione approvata oggi contiene la richiesta, rivolta al presidente Marco Marsilio e alla Giunta regionale, di istituire un tavolo tecnico di confronto con le aziende di trasporto pubblico, Amazon e i sindacati, e di valutare altre possibili soluzioni di trasporto integrato che tengano conto degli orari di entrata e uscita dei lavoratori, in modo da rendere sostenibile l’uso dei mezzi pubblici, ridurre i costi del pendolarismo e limitare l’impatto ambientale – “Ci impegneremo a seguire con la massima attenzione – ribadiscono i consiglieri regionali Blasioli, Menna, Monaco, Paolucci e Pepe – l’attuazione di questa risoluzione e a monitorarne costantemente i progressi – Nelle prossime settimane, incalzeremo la Giunta regionale per sollecitare una rapida definizione delle nuove linee di trasporto pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Siamo certi che questo provvedimento rappresenterà un segnale importante per la promozione della mobilità sostenibile e la limitazione delle emissioni inquinanti, incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere i luoghi di lavoro e limitando il ricorso alle auto private”. (com/red)

