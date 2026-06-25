- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale d’Abruzzo. Autostrade, protocollo d’intesa per promozione del territorio e sicurezza...
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Autostrade, protocollo d’intesa per promozione del territorio e sicurezza di utenti ed ecosistemi

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 giugno 2026 – 13:47-  Un protocollo d’intesa tra Strada dei Parchi (che gestisce la rete delle autostrade A24 Roma-L’Aquila-Teramo e A25 Torano-Avezzano-Pescara), Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Parco nazionale della Maiella, Parco regionale Sirente Velino e Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è stato siglato oggi, nella Sala Silone di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, con l’obiettivo di lavorare insieme in una rinnovata collaborazione, nella funzione di protezione e conservazione del territorio, promozione e informazione all’utenza – si legge sul sito web ufficiale. Hanno partecipato all’evento il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia; la consigliera Carla Mannetti (Lega); ha portato il suo saluto anche Luciano D’Amico (Gruppo misto). Erano presenti per la firma, l’amministratore delegato di Strada dei Parchi Costantino Ivoi; il presidente del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Giovanni Cannata; Lucio Zazzara, presidente del Parco della Maiella; Francesco D’Amore, presidente del Parco Sirente Velino e Patrizio Schiazza, presidente del Parco Gran Sasso Monti della Laga – si legge sul sito web ufficiale. Ha partecipato ai lavori l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta – viene evidenziato sul sito web. “E’ un onore potervi ricevere qui – ha dichiarato Verrecchia – ed è un importante risultato ottenuto grazie all’impegno e al lavoro svolto dal vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Una sinergia tra privati e istituzioni, nella promozione del territorio e nella sensibilizzazione sui temi della sicurezza per l’ambiente e per gli utenti – precisa il comunicato. I nostri Parchi sono da visitare  – ha aggiunto – è importante modernizzare la comunicazione, grazie anche ai totem interattivi che saranno posizionati ed è l’inizio di un percorso di condivisione per incrementare il turismo e rendere sempre più fruibili le nostre bellezze naturali”. Primo passo dell’intesa saranno i diversi totem interattivi che saranno posizionati sui tratti autostradali A24 e A25.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it