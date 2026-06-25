Consiglio Regionale d’Abruzzo. Autostrade, protocollo d’intesa per promozione del territorio e sicurezza di utenti ed ecosistemi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 giugno 2026 – 13:47- Un protocollo d’intesa tra Strada dei Parchi (che gestisce la rete delle autostrade A24 Roma-L’Aquila-Teramo e A25 Torano-Avezzano-Pescara), Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Parco nazionale della Maiella, Parco regionale Sirente Velino e Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è stato siglato oggi, nella Sala Silone di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, con l’obiettivo di lavorare insieme in una rinnovata collaborazione, nella funzione di protezione e conservazione del territorio, promozione e informazione all’utenza – si legge sul sito web ufficiale. Hanno partecipato all’evento il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia; la consigliera Carla Mannetti (Lega); ha portato il suo saluto anche Luciano D’Amico (Gruppo misto). Erano presenti per la firma, l’amministratore delegato di Strada dei Parchi Costantino Ivoi; il presidente del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Giovanni Cannata; Lucio Zazzara, presidente del Parco della Maiella; Francesco D’Amore, presidente del Parco Sirente Velino e Patrizio Schiazza, presidente del Parco Gran Sasso Monti della Laga – si legge sul sito web ufficiale. Ha partecipato ai lavori l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta – viene evidenziato sul sito web. “E’ un onore potervi ricevere qui – ha dichiarato Verrecchia – ed è un importante risultato ottenuto grazie all’impegno e al lavoro svolto dal vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Una sinergia tra privati e istituzioni, nella promozione del territorio e nella sensibilizzazione sui temi della sicurezza per l’ambiente e per gli utenti – precisa il comunicato. I nostri Parchi sono da visitare – ha aggiunto – è importante modernizzare la comunicazione, grazie anche ai totem interattivi che saranno posizionati ed è l’inizio di un percorso di condivisione per incrementare il turismo e rendere sempre più fruibili le nostre bellezze naturali”. Primo passo dell’intesa saranno i diversi totem interattivi che saranno posizionati sui tratti autostradali A24 e A25.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it