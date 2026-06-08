Consiglio Regionale d’Abruzzo. Avezzano, Verrecchia: vicinanza alla giovane vittima e sostegno concreto dalla Regione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:08 giugno 2026 – 09:50- “Esprimo, a nome mio personale e del Consiglio regionale, la più sincera vicinanza alla giovane ragazza e alla sua famiglia per il gravissimo episodio che si è verificato ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Un fatto che scuote profondamente la nostra comunità e che impone una riflessione seria sul tema della sicurezza e della tutela dei minori – aggiunge la nota pubblicata. Desidero, inoltre, rivolgere un sentito ringraziamento alla signora che, con grande senso civico e prontezza, è intervenuta allertando immediatamente le forze dell’ordine – Il suo comportamento responsabile ha contribuito a consentire un rapido intervento degli operatori e ad assicurare alla giustizia l’autore di questo avvenimento di inaudita gravità. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare la necessità di rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e controllo sul territorio, affinché la sicurezza dei cittadini sia sempre garantita e le nostre comunità possano vivere con serenità gli spazi pubblici – precisa il comunicato. Di fronte a quanto accaduto, le istituzioni hanno il dovere di garantire non solo vicinanza umana, ma anche un sostegno concreto e qualificato – Per questo mi farò promotore, dell’attivazione di un percorso di assistenza psicologica gratuito e continuativo per la giovane vittima, affinché possa affrontare con il necessario supporto professionale le conseguenze di un trauma così profondo” lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it