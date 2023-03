Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aviosuperficie, Angelosante: lavoro all’unisono

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “ Accolgo con piacere la conclusione dell’iter amministrativo che porterà alla realizzazione delle opere necessarie e alla programmazione delle attività di sviluppo dell’aviosuperficie – si apprende dalla nota stampa. Già tre anni fa, con il gestore Franco Lozzi dell’Aeroclub dei Marsi e il sindaco di Celano Settimio Santilli, avevamo pianificato e lavorato all’unisono per la rinascita dell’aviosuperficie quale asset strategico e di snodo del turismo e del business di alto livello marsicano – aggiunge testualmente l’articolo online. Infatti, dalla località San Marcello di Celano si possono raggiungere facilmente i parchi del Sirente Velino e PNALM e gli impianti sciistici di Ovindoli e delle Rocche oltre che le realtà industriali di Avezzano – Inoltre, questa valorizzazione può portare sviluppi sia per le operazioni di Protezione civile e, in prospettiva, per la sperimentazione dell’idrogeno quale carburante green per l’aeronautica mediante l’integrazione con il progetto “Idrogeno Marsica” finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dei Trasporti – precisa il comunicato. È in progetto avanzato l’allungamento della pista dagli attuali 800 a 1200 metri ampliando notevolmente la capacità operativa della Aviosuperficie – In ultimo, ricordo che, tramite il mio impegno, la Regione Abruzzo ha già finanziato centomila euro di cui cinquantamila già assegnati per la messa in sicurezza e la fruibilità della aviosuperficie “. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Simone Angelosante – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it