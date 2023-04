Consiglio Regionale d’Abruzzo. Avviate audizioni per legge nuova urbanistica

- Advertisement -

– “Oggi in Commissione ‘Territorio, Ambiente e Infrastrutture’ abbiamo svolto le prime audizioni sulla Nuova Legge Urbanistica del Territorio, una norma di iniziativa dell’assessore Nicola Campitelli e della Giunta regionale – ” Lo dichiara in una nota Manuele Marcovecchio, Presidente della competente Commissione consiliare della Regione Abruzzo – “Nel corso della seduta, sono stati auditi INU, Collegi dei geometri, Ordini professionali di Ingegneri e Architetti, i quali hanno portato un interessante contributo sul tema – viene evidenziato sul sito web. Da parte dei professionisti sono pervenute diverse osservazioni, anche condivisibili, in merito alle quali la Commissione è aperta al confronto per migliorare il testo di legge – Ritengo – prosegue il Presidente Marcovecchio – che il clima collaborativo evidenziato già in questa prima seduta determinerà un lavoro fruttuoso per assicurare, in modo spedito, il licenziamento di una legge di riordino della materia urbanistica attesa da decenni – precisa la nota online. Nelle prossime settimane – conclude Marcovecchio – torneremo in aula per ulteriori confronti con i soggetti portatori di interessi.” (com/red)

