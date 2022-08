Consiglio Regionale d’Abruzzo. Falivene alla presentazione di “Avezzano bimbi”

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La centralità dei bisogni della famiglia e dei bambini è stata la tematica dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nel cuore di Piazza Torlonia ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. Vedere tanti genitori e bambini riuniti nel parco, che partecipavano alla presentazione del portale web del Comune “Avezzano bimbi” dedicato alle famiglie e ai bambini, è stato il chiaro segnale di un vero colloquio sociale tra le istituzioni e i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. A descrivere tutto il percorso che ha portato alla nascita del sito e alla sua realizzazione pratica, è stata la consigliera comunale Federica Collalto, ideatrice dell’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Sono intervenuti, in conferenza stampa anche il vicesindaco della città Domenico Di Berardino e l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano – recita il testo pubblicato online. Socialità, solidarietà e condivisione hanno caratterizzato le ore trascorse tra amici, genitori e bambini – Ringrazio vivamente i rappresentanti dell’amministrazione comunale per la preziosa opportunità concessami”. E’ quanto si legge in una nota della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it