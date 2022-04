Consiglio Regionale d’Abruzzo. Falivene alla presentazione di “Bianconiglio”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’infanzia è protagonista con “Bianconiglio – il Festival del Teatro Ragazzi”, la rassegna teatrale dedicata ai più giovani, organizzata da ACS Circuito Spettacolo Abruzzo Molise, in sinergia con l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, presentata questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa – Le rappresentazioni teatrali che si terranno a partire dal 30 aprile sino al 29 maggio nei comuni di Teramo, Orsogna, Vasto, Castel Di Sangro, Lanciano e Termoli, realizzano una precipua programmazione artistica e pedagogica che, attraverso i temi e i linguaggi qualificati al mondo dell’infanzia e della preadolescenza, propongono eventi educativi che arricchiscono la sfera culturale e umana dei più giovani e al contempo realizzano un percorso costruttivo di avvicinamento al mondo del teatro – recita il testo pubblicato online. Il festival si articola di un cartellone ricco e coinvolgente e vede protagoniste compagnie di alto valore professionale, riconosciute a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le opere rappresentate, tra tradizione, innovazione e sperimentazione, mirano a promuovere i valori civici e solidaristici necessari per il compimento del pieno sviluppo del bambino e della sua affermazione come cittadino consapevole di domani attraverso i linguaggi dell’arte e le pratiche dello spettacolo dal vivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla conferenza stampa hanno partecipato la Garante Maria Concetta Falivene, l’assessore regionale alla Cultura, i rappresentanti di ACS e delle amministrazioni comunali coinvolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In questa fase post Covid – ha dichiarato Falivene – è compito di noi adulti intervenire per direzionare i nostri ragazzi, evitando situazioni estreme e gesti di violenza, cercando di incentivare le occasioni per relazionarsi anche attraverso lo spettacolo – riporta testualmente l’articolo online. Pertanto, ritengo che iniziative come questa rivestano un ruolo molto importante – Il Covid ha portato tante problematiche come l’isolamento dei più giovani ed è necessario che abbiano un sostegno e un aiuto nel cercare anche nuove forme di socialità e, in tal senso, utilizzare in modo corretto gli strumenti che la tecnologia mette loro a disposizione”. “Il Festival – ha affermato Stefano Scipioni, Presidente di ACS Circuito Spettacolo – è pensato per favorire esperienze culturali e formative e sensibilizzare i più piccoli alla bellezza per innescare processi virtuosi di cambiamento dei comportamenti e degli stili di vita – si apprende dal portale web ufficiale. ACS Circuito Spettacolo intende rispondere alla esigenza di ri-condurre alla socialità gli individui, già oppressi dal confinamento del lockdown e dalle crisi sismiche del recente passato oltre che dai conflitti internazionali in essere, costituendo una rete sociale di cooperazione e sinergia con associazioni ed enti culturali che operano sul territorio locale e regionale al fine di costruire un’offerta che ponga la cultura e lo spettacolo dal vivo come fondamenta imprescindibili di un sistema virtuoso di compartecipazione tra Istituzioni regionali e locali, scuola e associazioni al fine di realizzare una strategia pedagogica rafforzata e condivisa tra tutti gli attori della comunità educante – “Le compagnie coinvolte in questa prima edizione del festival Bianconiglio sono state selezionate in virtù dei molteplici linguaggi teatrali che lo stesso teatro ragazzi sa attuare – ha spiegato Zenone Benedetto, direttore artistico prosa di ACS – attori, sagome figure, ombre, pupazzi marionette burattini parteciperanno alla narrazione di storie classiche, e non, più o meno conosciute – recita la nota online sul portale web ufficiale. La tecnica mista, e cioè una narrazione alternata tra le molteplici componenti del linguaggio teatrale rivolto ai ragazzi, sarà la vera protagonista di ogni allestimento”. I Teatri interessati dalla rassegna sono il Teatro Comunale di Teramo; il Teatro C. De Nardis, Orsogna; il Teatro Fedele Fenaroli, Lanciano; il Grido Cineteatro, Vasto; l’Auditorium SS Pietro e Paolo, Termoli e il Teatro F. Paolo Tosti, Castel di Sangro – riporta testualmente l’articolo online. (red)

