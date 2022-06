Consiglio Regionale d’Abruzzo. Falivene: dai ragazzi grande apertura al confronto

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene è intervenuta al Convegno “#NonRimetterciLaFaccia – si apprende dal portale web ufficiale. Le scuole in Ospedale per la Prevenzione dei traumi facciali”, nell’ambito del progetto della Chirurgia Maxillo Facciale di Pescara per la prevenzione dei traumi cranio-maxillo-facciali, dedicato in particolare agli adolescenti, sotto l’egida del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (A.G.I.A.). “Da un colloquio costante con il dottor Giuliano Ascani che dirige l’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Pescara – spiega Falivene – sono nate una serie di iniziative nell’ambito della prevenzione dei traumi che possono interessare i minori – precisa la nota online. Il dottor Ascani si è sempre mostrato sensibile e attento rispetto a questi argomenti e ha accolto con entusiasmo la mia idea di dar vita a un progetto ad hoc che preveda un aiuto per i circa 270 minori non accompagnati che soffrono di patologie oro maxillo-facciali”. “L’evento di ieri, nel corso del quale abbiamo affrontato vari temi come gli incidenti stradali, la violenza di genere, il bullismo e le dipendenze da alcool e droga – ha poi aggiunto la Garante – rappresenta certamente un’occasione favorevole per affrontare questi temi e promuovere un colloquio con le scuole – si apprende dalla nota stampa. Il successo dell’iniziativa, che ha l’obiettivo di formare ed educare i ragazzi delle scuole pescaresi allo scopo di prevenire traumatismi che per la maggior parte delle volte sono causati da comportamenti sbagliati ed inosservanza delle regole di sicurezza, è messo in evidenza proprio dai ragazzi che hanno partecipato in modo attivo – recita il testo pubblicato online. Hanno espresso pensieri molto profondi che tengono accesa la speranza nell’affrontare certe tematiche in modo risolutivo anche in futuro – recita il testo pubblicato online. I ragazzi hanno risposto alle questioni che ho posto durante il mio intervento nel corso del quale ho affrontato le cause del bullismo, della violenza di genere e della rabbia che spesso i più giovani esprimono in varie forme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio sottolineare la grande apertura al confronto – ha concluso Falivene – che ho sempre sostenuto e credo che noi adulti abbiamo il dovere di porre maggiore attenzione proprio all’ascolto dei nostri ragazzi”. (red)

