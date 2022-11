Consiglio Regionale d’Abruzzo. Falivene nella giuria del concorso “FavolosaMente”

- Advertisement -

– Nei giorni scorsi, la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene ha partecipato alla Cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale “FavolosaMente” che si è tenuta nella Sala del Museo Stauròs a San Gabriele a Isola del Gran Sasso d’Italia, in provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. “Queste iniziative sono molto importanti perché permettono di dare spazio e valorizzare la creatività. E’ necessario infondere nuova linfa alla nostra mente, vivere nel sogno, nella fantasia – Sognare è fondamentale per i nostri ragazzi e suscita loro maggiore speranza nel futuro che li attende” ha dichiarato Falivene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Garante era componente della giuria composta da: Sergio D’Ascenzo, presidente dell’associazione Kerjgma; Claudia Diaconale, de L’Opinione; Paola Di Luca, assessore all’Istruzione di Isola del Gran Sasso d’Italia; Emiliana Di Sabatino, docente dell’Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso d’Italia; Giancarlo Falconi, direttore dei Due Punti; Simona Fernandez, presidente dell’associazione Salam; Vito Gadaleta, direttore della Rivista Vita; Lucia Marcone, scrittrice; Mariapia Marinelli, Primo dirigente della polizia di Stato e dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Teramo; Massimiliano Salce, Tenente colonnello della Guardia di finanza di Teramo; Fabrizio Scamurra, Comandante della stazione dei carabinieri di Isola del Gran Sasso d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Questa seconda edizione del concorso ha visto inoltre la partecipazione e collaborazione del Maestro di musica Eugenio Galassetti e del Regista Walter Nanni – aggiunge la nota pubblicata. Le opere d’arte sono state donate da Gigino Falconi, mentre i premi in denaro e le pergamene sono stati donati da Carmela Tantari –

