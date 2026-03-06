- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Famiglia nel bosco, D’Incecco: dividere una famiglia non è giustizia, vicenda assurda

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 marzo 2026 – 18:05- “Quello che sta succedendo alla famiglia di Palmoli è assurdo – Come Lega, insieme al nostro leader Matteo Salvini, abbiamo seguito sin dall’inizio la vicenda con grande attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi assistiamo a un nuovo passaggio che lascia sconcertati – aggiunge la nota pubblicata. Si allontana una madre dai suoi figli e si impone a un padre la lontananza dagli affetti più cari”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega Abruzzo – “Quando si divide una famiglia – sottolinea – non si protegge nessuno – riporta testualmente l’articolo online. Si rischia solo di causare traumi profondi – aggiunge la nota pubblicata. Siamo di fronte a un’escalation di una gravità enorme e, a nostro avviso, incomprensibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. È una situazione che lascia molte domande aperte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’auspicio, ripetiamo ancora una volta, è che si arrivi a una soluzione che tenga davvero conto del bene dei bambini e dell’unità familiare perché questa non è giustizia”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

