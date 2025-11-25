Consiglio Regionale d’Abruzzo. Famiglia nel bosco, D’Incecco: “Non è propaganda è una storia che interessa tutti noi”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 10:12– “Sulla vicenda della famiglia di Palmoli, a fare propaganda spicciola sulla pelle dei minori è proprio il segretario del Pd Daniele Marinelli, che ancora una volta coglie l’occasione per ergersi a ‘professorino’ e impartire lezioni non richieste”, così Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Il ministro Salvini – aggiunge – sta dando voce e risalto a una situazione che, senza un’adeguata mobilitazione mediatica e istituzionale, rischiava di rimanere nell’ombra – Lo fa da padre e da rappresentante dello Stato che ha a cuore la tutela delle famiglie e dei minori, interpretando il sentimento della stragrande maggioranza degli italiani che chiedono attenzione, umanità e trasparenza”. “È singolare – commenta – che Marinelli invochi cautela e silenzio mediatico proprio mentre attacca Salvini con toni che sanno di strumentalizzazione politica – si apprende dal portale web ufficiale. Ancora più singolare è quando afferma che il ministro non è competente sulla vicenda – Quando in gioco ci sono i diritti dei minori e la tutela delle famiglie tutte le istituzioni hanno il dovere di intervenire e vigilare – La sensibilità sociale non è in contrasto con il ruolo di ministro, al contrario, ribadisco, è parte integrante delle responsabilità istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. Questa è una storia che interessa tutti noi – aggiunge la nota pubblicata. Quanto agli slogan, – sottolinea – Marinelli li lasci alla sua segretaria nazionale Schlein. Da quella parte non mancano certo semplificazioni ideologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Salvini non ha bisogno di visibilità né di dimostrare nulla – si legge sul sito web ufficiale. Riguardo alle questioni abruzzesi, Marinelli può stare sereno: Salvini se ne occupa eccome – si apprende dalla nota stampa. Si occupa giornalmente di tutte quelle situazioni che i governi sostenuti dal suo partito hanno creato, non hanno saputo risolvere o hanno preferito ignorare”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

