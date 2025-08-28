Consiglio Regionale d’Abruzzo. Farmaci Asl Pescara. D’Addazio a Di Marco: “Specula sulle sofferenze dei malati”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Di Marco ha scelto di speculare sulle sofferenze dei malati, fomentandone le paure amplificate dallo stato di necessità. Tutto per raccattare qualche preferenza – si legge sul sito web ufficiale. Prende a pretesto una temporanea carenza di un farmaco (anzi, di uno specifico dosaggio) causata da problemi di produzione industriale e di distribuzione che nulla hanno a che vedere con le politiche regionali (e nemmeno con quelle nazionali, se proprio vuole buttare la ‘palla in tribuna’ e chiamare in causa Meloni oltre che Marsilio), per attaccare a testa bassa la Asl, il presidente Marsilio e tutto il sistema sanitario regionale, accusati di inefficienza, burocrazia, mancata programmazione e altre fanfaronate varie, di quelle buone per tutte le occasioni – precisa il comunicato. La verità, raccontata dalla Asl e dai medici che hanno in cura la paziente, è che – al contrario di quanto dice Di Marco – la Asl ha tempestivamente affrontato e risolto il problema modificando il piano terapeutico, ricavando il dosaggio necessario dalle confezioni disponibili – precisa il comunicato. E che la carenza di questo farmaco nelle farmacie non ha nessuna relazione con Marsilio, né con il Dg della Asl, che nulla possono fare di fronte a certe situazioni – precisa la nota online. Se non fare quello che hanno fatto: garantire le cure e la terapie ai pazienti con percorsi alternativi ed egualmente efficienti – aggiunge la nota pubblicata. Ma per chi preferisce speculare sulle paure e sui dolori dei malati per raccattare voti, la verità è un optional”. Così, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

