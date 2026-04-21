Consiglio Regionale d’Abruzzo. Farmaci oncologici, Di Marco: L’inerzia della Regione sull’argomento colpisce i fragili

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:21 aprile 2026 – 15:36- “Non si può trattare l’accesso ai farmaci innovativi come una voce da contenere: significa ridurre possibilità di cura e speranze, soprattutto per i pazienti più fragili – aggiunge la nota pubblicata. Con la mia interpellanza ho posto una questione molto concreta: capire come vengono utilizzati i fondi derivanti dal payback farmaceutico e quelli destinati ai farmaci innovativi, chiedendo trasparenza, indirizzi chiari e una verifica puntuale sull’effettivo impiego delle risorse disponibili, in modo da poter aprire nuove strategie e dare maggiori risposte a una platea estremamente sensibile”, così il consigliere Antonio Di Marco, firmatario di un’interpellanza sull’argomento – recita il testo pubblicato online. “Ho chiesto un quadro aggiornato sull’utilizzo da parte delle ASL, quali strategie la Regione intenda adottare per monitorare e orientare queste risorse e se esistano scostamenti tra quanto disponibile nel fondo per i farmaci innovativi e quanto effettivamente speso, visto che gli investimenti su questo fronte sono notevolmente più bassi delle disponibilità del Fondo – illustra Di Marco – . Per queste ragioni la risposta dell’assessora Verì mi ha lasciato allibito: le risorse vengono assorbite per garantire l’equilibrio del sistema – si legge sul sito web ufficiale. È un’impostazione che rischia di appiattire tutto su una logica ragionieristica, trascurando il punto centrale: queste risorse nascono per tradursi in cure migliori per i cittadini e questo l’Abruzzo non lo sta facendo – riporta testualmente l’articolo online. Questo è emerso – Nonostante la spesa per farmaci innovativi sia stata inferiore alle risorse disponibili negli anni – Questo significa che esiste uno spazio reale per rafforzare l’accesso a terapie avanzate, in particolare in ambito oncologico, senza compromettere i conti pubblici e il Governo regionale questo non lo ha neanche considerato – Non solo: una gestione più oculata e programmata potrebbe evitare criticità già registrate in passato su altre categorie di farmaci e persino generare economie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma qui serve una scelta politica chiara – si apprende dal portale web ufficiale. Non si può continuare a intervenire solo con logiche di contenimento quando siamo davanti a strumenti che rappresentano innovazione, qualità della cura e prospettive concrete per i pazienti – precisa il comunicato. Serve una strategia capace di integrare queste risorse dentro una programmazione sanitaria più avanzata – si legge sul sito web ufficiale. I margini ci sono, i dati lo dimostrano – riporta testualmente l’articolo online. Ma serve la volontà di utilizzarli fino in fondo – riporta testualmente l’articolo online. La sanità non è solo equilibrio di bilancio, peraltro non abbiamo visto funzionare le strategie mirate a questo: è, prima di tutto, diritto alla salute – si apprende dalla nota stampa. È questa la svolta che serve”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it