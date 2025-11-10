Consiglio Regionale d’Abruzzo. Farmaci oncologici, la replica dei Capigruppo del centrodestra

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:10 novembre 2025 – 08:42- “La sinistra continua a mistificare la realtà, alimentando una narrazione allarmistica che non trova riscontro nei fatti – Parlano come se decine di pazienti fossero rimasti senza cure, quando invece è stato chiarito — con documenti ufficiali e risposte puntuali — che non c’è mai stata alcuna interruzione delle terapie oncologiche nella Asl di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Che presentino pure esposti: è un loro diritto, ma non sarà certo un atto formale a cambiare la sostanza – La verità è già stata spiegata e chi ha voluto ascoltare ha capito – riporta testualmente l’articolo online. I disagi, dove ci sono stati, sono stati gestiti con tempestività e responsabilità, senza mai compromettere la salute dei pazienti – precisa la nota online. Quello che stiamo vedendo è un copione già noto: si solleva polvere, si cerca lo scandalo, si punta a guadagnare visibilità. Ma la sanità non è un terreno di propaganda – si legge sul sito web ufficiale. È un ambito delicato, dove si lavora ogni giorno con serietà e dedizione, e dove non si può tollerare che si getti discredito su medici e operatori per fini politici – La magistratura farà il suo corso, e noi siamo i primi a volerlo – recita il testo pubblicato online. Perché quando la verità è dalla tua parte, non hai nulla da temere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E sarà proprio quella verità — già emersa, già documentata — a smentire chi ha costruito una polemica sul nulla”. Lo affermano i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia (Fratelli d’Italia), Emiliano Di Matteo ( Forza Italia), Vincenzo D’Incecco (Lega), Marianna Scoccia (Noi Moderati), Luciano Marinucci (Marsilio Presidente). (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it