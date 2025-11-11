Consiglio Regionale d’Abruzzo. Farmaci oncologici: lettera aperta della consigliera Carla Mannetti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 novembre 2025 – 12:50Pubblichiamo, in versione integrale, la lettera aperta della consigliera regionale, presidente del Comitato per la Legislazione, Carla Mannetti, dedicata al tema di farmaci oncologici in regione – – “Alla comunità abruzzese, alle istituzioni regionali, agli operatori sanitari e alle forze politiche tutte – si apprende dalla nota stampa. Scrivo queste righe non solo come Consigliere regionale, ma soprattutto come sorella di un paziente oncologico, che ho accompagnato in un percorso di cura difficile e che purtroppo ho perso lo scorso dicembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questi giorni il dibattito pubblico sulla presunta carenza di farmaci oncologici nella ASL di Chieti ha raggiunto toni molto duri, con accuse reciproche e un confronto che, dai giornali alle aule istituzionali, sembra progressivamente allontanarsi dall’obiettivo centrale: tutelare i pazienti e sostenere chi li cura – si apprende dal portale web ufficiale. Ho letto le dichiarazioni, ho ascoltato le posizioni delle parti coinvolte – si apprende dalla nota stampa. C’è chi parla di campagna infamante, chi denuncia problematiche organizzative gravi e documentate, chi sostiene di non aver mai interrotto le terapie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma mentre ci si scambia responsabilità, mentre si parla di esposti e Procura, ci sono persone reali che affrontano ogni giorno un percorso oncologico; persone che non hanno il lusso del tempo per la polemica – si legge sul sito web ufficiale. Io in quei reparti ci sono stata – si apprende dal portale web ufficiale. Ho visto la professionalità straordinaria di medici, infermieri, farmacisti – aggiunge la nota pubblicata. Ho visto dedizione, capacità tecniche, umanità. Ma ho visto anche difficoltà organizzative e mancanza di coordinamento – recita il testo pubblicato online. Non lo dico per accusare qualcuno – Lo dico perché negare i problemi non li risolve – si apprende dalla nota stampa. E non posso tacere ciò che ho visto con i miei occhi: in altre regioni – penso all’Emilia Romagna, dove mio fratello ha ricevuto parte della sua assistenza – ho potuto osservare un modello organizzativo diverso, più fluido, più integrato – aggiunge testualmente l’articolo online. Non professionalità migliori perché in Abruzzo ci sono molte eccellenze, manca però un’organizzazione solida e programmata, e manca un investimento coraggioso sulla formazione delle risorse umane – Per questo oggi lancio un appello pubblico: smettiamo di trasformare la sanità in un terreno di scontro politico e sediamo tutti intorno ad un tavolo, maggioranza, opposizione, Asl, professionisti per dare le risposte che ci chiedono – aggiunge testualmente l’articolo online. Non possiamo permetterci che una carenza di farmaci diventi una battaglia mediatica – viene evidenziato sul sito web. La malattia oncologica non chiede a quale partito apparteniamo – recita il testo pubblicato online. La malattia chiede risposte, organizzazione, continuità delle cure – si apprende dalla nota stampa. La politica ha un dovere: trasformare il conflitto in soluzioni e so perfettamente che questa è la volontà di tutti noi a cominciare dal Presidente Marsilio – recita il testo pubblicato online. Il dolore della mia famiglia e quello di tante altre non può diventare strumento di contrapposizione, ma deve diventare motore di cambiamento – riporta testualmente l’articolo online. Lo dobbiamo ai pazienti che lottano oggi e a quelli che purtroppo non sono più con noi”. (com/red)

