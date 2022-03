Consiglio Regionale d’Abruzzo. FdI: lavoriamo per portare il grande sport

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Il governo Marsilio e il centrodestra lavorano per continuare a portare in Abruzzo il grande sport, anche con gli Europei di volley, mentre PD, Movimento 5Stelle e liste civiche del centrosinistra danno vita ad uno degli spettacoli più pietosi della politica abruzzese – si apprende dalla nota stampa. È successo ieri in Consiglio regionale, quando il centrodestra ha proposto un emendamento per finanziare, con 180 mila euro, il rilevante evento sportivo che si terrà a settembre nella nostra regione – Non soltanto gli esponenti dei succitati partiti hanno votato contro l’iniziativa ma si sono anche esibiti nel disdicevole esercizio dell’ostruzionismo – riporta testualmente l’articolo online. Altro che ‘costruzionismo’, come definito da qualcuno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il loro evidente obiettivo è stato quello di costringere il centrodestra a “pagare pegno”: sfamando il centrosinistra con l’approvazione dei loro emendamenti – precisa la nota online. Oggi, forse, hanno compreso che non accetteremo mai i ricatti, andremo avanti con una dura contrapposizione in Consiglio regionale per ribadire un concetto essenziale: no alle loro care e cosiddette ‘marchette’ si ai grandi eventi in Abruzzo”. La nota dei consiglieri di Fratelli d’Italia Guerino Testa, Mario Quaglieri e Umberto D’Annuntiis. (com/red)

