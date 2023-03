Consiglio Regionale d’Abruzzo. FdI: premio a mamme di Oncoematologia pediatrica

- Advertisement -

– “Il Premio eccellenza donne 2023 è stato conferito, oggi, ad alcune mamme dei piccoli malati del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale S. Spirito di Pescara ‘ per il coraggio e la dedizione e perché sostenere le mamme significa sostenere la vita; a Tina Bernadone, a Bolognano, pittrice e Maestro d’arte ‘per una vita dedicata all’arte e alla bellezza che è in grado di salvare il mondo ‘; e a Marigina Fratalocchi, presidente Movimento per la vita di Pescara ‘per l’impegno profuso negli anni a difesa della vita nascente’ “. Lo comunica il dipartimento Famiglia e Tutela vittime della provincia di Pescara di Fratelli d’Italia che, in linea con il Dipartimento nazionale, anche quest’anno e per la terza edizione ha inteso rendere omaggio alle donne che si sono particolarmente distinte in campo professionale o che rappresentano un indiscusso esempio per tutti – precisa il comunicato. Non a caso, il consigliere regionale e presidente della commissione Sanità, Leonardo D’Addazio, ha voluto premiare, anche per ragioni di natura personale, le madri che lottano insieme ai loro figli, contro gravi malattie – si apprende dalla nota stampa. “E’ stato un momento toccante – ha dichiarato il Consigliere – di fronte a delle guerriere che, nonostante il dolore e la stanchezza, sorridono e resistono per garantire la salute e la felicità dei propri bambini – precisa la nota online. A loro va assicurata ogni forma di supporto”. “L’8 marzo è solo una delle tante occasioni in cui proviamo a parlare delle donne e dei loro diritti al fine di un vero progresso che sia per tutti – ha commentato Carola Profeta – referente provinciale del dipartimento Famiglia – e il nostro lavoro prosegue per una rivoluzione culturale e politica che permetta un percorso di consapevolezza delle donne e degli uomini di tutte le generazioni”. Le premiazioni si sono svolte in luoghi differenti: nella sala del comune di Bolognano, alla presenza del sindaco, Guido Di Bartolomeo, della vice sindaco, Adelaide Chiacchia, dell’assessore alla Gentilezza, Maria Grazia D’Intino, e del consigliere, Toni Capitanio; nella sede dell’associazione genitori bambini emopatici (Agbe)Pescara; e nella sede di Fratelli d’Italia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

