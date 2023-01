Consiglio Regionale d’Abruzzo. FdI:merito ai giovani che puntano sulla formazione

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA) – “Ci congratuliamo con il giovane consigliere di Alanno, Filippo Maria Mariani, unico abruzzese selezionato, su scala nazionale, dall’Università Luiss, ed ammesso al corso ‘Gestione delle risorse del Pnrr e programmazione 2021-27 in ambito locale’, che si svolgerà dal 2 al 4 febbraio prossimi, nella sede dell’Ateneo a Roma”. E’ quanto dichiarano il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, e il consigliere regionale FdI, Leonardo D’Addazio – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’iniziativa di alta formazione – spiegano – è organizzata dalla Scuola Anci per giovani amministratori e cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di elevare il livello professionale della futura classe dirigente della cosa pubblica – Una importante opportunità per Mariani – evidenziato i due esponenti di FdI – che, già il mese scorso rientrò tra i soli 68 giovani amministratori italiani ammessi al master in pubblica amministrazione di Anci e dell’Università cattolica del Sacro Cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono questi i giovani che ci piacciono e che ci fanno guardare al futuro con ottimismo – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ nostro dovere rendere merito a chi ottiene considerevoli risultati grazie a impegno, passione e determinazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un messaggio per tanti altri giovani che invitiamo ad investire costantemente sull’istruzione e l’aggiornamento professionale”, concludono Testa e D’Addazio – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it