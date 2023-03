Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: Chieti aspetta Piantedosi, basta isolamento

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Apprendo da notizie di stampa dell’annullamento della visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, prevista per il 10 marzo al Teatro Marrucino in occasione della manifestazione per il ricordo del patriota Silvio Spaventa, nonché lo slittamento al 5 maggio della venuta dei Ministri dell’Università e e della Pubblica amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Una decisione sconcertante ed imbarazzante per una Città la cui amministrazione comunale ormai vive da 29 mesi un isolamento amministrativo e politico dannoso, pericoloso e inqualificabile – si apprende dalla nota stampa. Mentre Sindaci e assessori delle altre Città, piccole e grandi, capoluoghi e non, fanno a gara per invitare ministri, vice e sottosegretari e presidenti e assessori regionali, stazionano quotidianamente avanti le stanze del “potere” romano o regionale per cercare di portare a casa qualcosa dei tanti milioni di miliardi di Euro a disposizione tra Pnrr, Fsc, Fesr, Fse, Feasr, ecc., i nostri “amanti dei selfie” (ormai questo sono) si permettono il “lusso” di annullare visite programmate e/o posticiparle – La città di L’Aquila ha già ospitato ben 7 Ministri e non so quanti vice e sottosegretari dell’attuale Governo nazionale, quella di Pescara 5 Ministri e tanti vice e sottosegretari, così Teramo ecc. Abbiamo tante “partite” aperte su cui basare il futuro di questa Città: sedi della Questura, del Tribunale e della Procura, integrazione Università/città nonché Università/Ospedale, definizione dell’accordo di programma per la Cittadella della Cultura, sistema museale e direzione regionale, dissesto idrogeologico, sistema idrico, Zes, parcheggi e commercio e potrei continuare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invece si corre dietro a “quattro” associazioni minoritarie, politicamente schierate su posizioni anacronistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho chiesto all’onorevole Nazario Pagano, presidente della commissione I Commissione Affari Costituzionali, di farsi promotore di invitare il ministro Piantedosi e anche altri Ministri per avere la possibilità di confrontarci sulle soluzioni alle tante problematiche irrisolte che da tempo attanagliano la nostra Città. Chieti ha bisogno di risorse, e tante, oltre a progetti e programmi di sviluppo culturale, turistico, industriale e commerciale e non di posizioni partitiche e ideologiche tanto meno di selfie&chiacchiere”. E’ quanto si legge in una nota a firma del capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

