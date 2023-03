Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: Chieti assente anche dal Premio Borsellino

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “All’annullamento della visita del ministro Piantedosi oggi si aggiunge anche la totale assenza di Chieti dal programma del Premio Borsellino – recita il testo pubblicato online. L’attuale amministrazione comunale continua il suo isolamento istituzionale e culturale e questo è reso è ancora più grave se consideriamo che la nostra città è l’unico capoluogo assente dal ricco programma di una manifestazione di alto spessore dedicata alle scuole – Le uniche testimonianze di un’attività tutt’altro che incisiva ed efficace per la Città restano i superflui servizi fotografici che sindaco e assessori continuano a propinare ai cittadini sui social. E’ evidente che questo atteggiamento, portato avanti con testardaggine in questi anni, da amministratori impreparati e poco lungimiranti, sta danneggiando Chieti sempre più relegata al ruolo di piccolo centro di provincia – si legge sul sito web ufficiale. Ormai appare improprio parlare di isolamento, questa è vera sciatteria amministrativa”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

