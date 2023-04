Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: da Giunta 51 milioni per ospedale di Chieti

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA9 – “La Giunta regionale, nel corso della seduta odierna, ha formalizzato gli interventi per oltre 51 milioni di euro destinati a finanziare il primo lotto delle opere di reingegnerizzazione del policlinico di Chieti, nell’ambito del piano di riqualificazione complessivo del presidio ospedaliero, a dispetto dei tanti gufi che nei mesi scorsi ululavano al vento – Un intervento sostanzioso che già avevo anticipato e fa riferimento a risorse differenti rispetto a quelle, pari a 384 milioni, ex articolo 20, previste per la realizzazione dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nei giorni scorsi, il direttore della Asl Schael, ascoltato in Commissione Sanità, aveva ampiamente documentato la grande mole di lavoro portata avanti dagli uffici tecnici della Asl di Chieti e oggi abbiamo finalmente la formalizzazione degli interventi – Non era mai accaduto che sul Clinicizzato arrivassero tali fondi che consentiranno al nosocomio teatino di tornare ad avere quel ruolo di prestigio che negli anni l’ha contraddistinto anche per il contributo dell’Ateneo”. E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it